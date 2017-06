Violento robo a comercio: "Está minado de delincuentes, la inseguridad es total"

Policiales Delincuentes armados perpetraron un violento asalto en comercio de Paraná

Un grupo de delincuentes armados ingresó el lunes, pasadas las 20, a un autoservicio ubicado en la intersección de calles Miguel David y Artigas de la capital entrerriana.que "se encontraban atendiendo mi señora con una empleada. Había además cuatro clientes cuando entraron tres tipos encapuchados, que los redujeron a todos, los hicieron tirar al piso, los encañonaron. Les sacaron las pertenencias a la gente que estaba comprando, como celular y algo de dinero. A mi mujer le pidieron la plata. A ella y a la empleada también le sacaron los teléfonos"."Revolvieron todo y se llevaron lo que encontraron. Se retiraron rápido. Es la quinta vez que me toca, porque en otras oportunidades han hecho más desastre. No estuvieron más de cinco minutos. Robaron aproximadamente 5.000 pesos del negocio y otros 1.000 de mi señora", relató resignado al programaAcotó que "en diez años es el quinto" hecho delictivo que padece. "El último había sido hace dos años y medio. Pensé que ya no me iba a tocar, pero evidentemente hay una inseguridad total. No es sólo por esta zona, sino que le toca a toda la ciudad. Está minado de delincuentes y la inseguridad es total", insistió Schonfeld.Comentó además que colocarán cámaras, "pero no sé si servirá para algo, porque la seguridad debe pasar por otro lado. La Justicia debe actuar"."Al último que me había robado lo agarró la Policía. Le sacaron el dinero, que nunca lo recuperé, pero a los 10 días estaba dando vueltas otra vez", ejemplificó.Finalmente, acerca de la situación en esa zona de la ciudad, acotó: "Ahora al 911 se lo ve mucho más. Hace un tiempo en la calle había arrebatos y robos todos los días".