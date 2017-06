Explican por qué no se pueden levantar barreras en peaje del Túnel Subfluvial

Durante la tarde-noche del martes se produjeron quejas de automovilistas por las demoras para circular por el Túnel Subfluvial debido al gran tráfico existente por el intenso movimiento que genera Tecnópolis Federal.Un video que circuló en las últimas horas muestra que varios automovilistas reclamaban que se levanten las barreras del peaje.

Sin embargo, el director del viaducto por Entre Ríos, Juan José Martínez, explicó aque "para levantar barreras tenemos que tomar muchas precauciones. Esta no es una cuestión fiscal, sino de tránsito".Durante el programa, argumentó: ". Hacia la tarde noche hubo algunos inconvenientes. Tuvimos que levantar las barreras de un peaje durante cuatro o cinco minutos. Pero para realizar esa maniobra debimos tomar muchísimas medidas. Administramos tránsito, no es una cuestión fiscal", enfatizó. .Contó que "el domingo pasaron 18.800 vehículos. Tecnópolis ha causado grandes expectativas y movimiento hacia una y otra ciudad, pero el Túnel ha respondido como siempre, con personal entrenado y con mucha experiencia".Por otra parte, estimó que el Túnel "podría colapsar con 35.000 vehículos, lo que pasa que cuando hay un evento excepcional vienen todos al mismo tiempo, pero no es nada alocado esperar 10 o 15 minutos.. Sólo se produce con el TC, la Fiesta de Disfraces y algún fin de semana largo en el que exista algún espectáculo de gran relevancia, o ante algún partido de fútbol muy importante. No están cuatro horas, sino 15 o 20 minutos", recalcó.