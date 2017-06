Hay unas 50 personas en situación de calle que son atendidas por la Municipalida

. Para ellos, la Municipalidad ofrece dos espacios. Uno es la. "Está abierto las 24 horas, los 365 días del año y es destinado a varones adultos mayores de 50 años", explicó el Secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad, Eduardo Solari."Allí hay 25 camas, se brindan cuatro comidas diarias y el servicio de baños. Las personas están ahí hasta que se resuelve su situación; sea porque vuelven a vivir con sus familias, sea porque consiguen un trabajo, una pensión o una jubilación. El personal de la institución se ocupa de seguir todos los casos" dijo.La otra opción es el. Aquí hay lugar para alojar 25 personas más. Las puertas del lugar están abiertas entre las 21 y las 8. Los destinatarios son varones menores de 50 años. Allí la tarea del Estado es apoyada por la ONG Suma de Voluntades.Además, siempre nos ocupamos de que haya disponibles tres o cuatros camas para quien las necesite. Nadie que pida ayuda se queda en la calle", dijo Solari y agregó quepor distintos motivos. Por ejemplo, muchos de los que cuidan coches se resisten a irse de los estacionamientos debido a que temen perder esas paradas".Entre quienes padecen la intemperie de manera circunstancial, el funcionario mencionó a gente que llega a Paraná en busca de trabajo, a menores que se pelean con sus familiares y algunos casos de personas con adicciones.Solari indicó aque prácticamente no hay mujeres en situación de calle. Cuando aparece un caso, se recurre a la Casa Municipal de la Mujer que funciona en Alameda de la Federación 169. "Tratamos de que no se mezclen los temas porque ese espacio está destinado a las víctimas de la violencia de género. De todos modos, ante las urgencias apelamos a este recurso".Otra posibilidad es la Casa de protección integral para mujeres en situación de violencia "Inés Londra", ubicada la zona de la Escuela Hogar. Esta repartición pertenece al gobierno provincial. De ser necesario, los distintos niveles del Estado se coordinan en la tarea.El Defensor del Pueblo de Paraná, Luís Garay, impulsa la idea de crear un Centro de Día que sea sostenido desde el sector público. En este dispositivo confluiría un equipo técnico conformado por profesionales de diferentes disciplinas. El objetivo es que se apuntale a las personas que transitan una situación de calle de manera integral.Garay contó que el proyecto surgió de la cátedra de Psicología Social de la Licenciatura en Psicología de la Uader, cuyo titular es Hugo García. Esta misma iniciativa también fue motorizada desde la desaparecida Casa Solidaria.Con la mencionada modalidad se buscan conocer los procesos de vida personal atravesados por cuestiones afectivas, laborales, adictivas, etc. "De día las personas recuperan su estabilidad emocional y pueden ser acompañados por profesionales. Esta mirada no tiene que ver con el asistencialismo o lo coyuntural sino con que cada uno pueda encontrarse así mismo. Esto no es inmediato. En esto, el Estado tiene su responsabilidad" aseguró Garay.Con este propósito se han llevado adelante reuniones entre la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Superior Tribunal de Justicia y diferentes instituciones públicas vinculadas con la cuestión. El punto de la discusión son las diferentes perspectivas con las que se enfoca este problema social y los correspondientes modos de abordarlo.Desde el área de Derechos Humanos del Municipio recorren rutinariamente las calles en busca de gente sin hogar. Cuando se encuentran con alguien en esta situación, le ofrecen la posibilidad de ir a alguno de los refugios.