Continúan las medidas de fuerza en el Sanatorio Río

Sociedad Trabajadores del Sanatorio Río en asamblea con paro de actividades

La secretaria General de ATSA-Entre Ríos, Mariela Ponce, informó que el lunes las acciones gremiales se iniciaron con "estado de asamblea con quite de actividades, a partir de las 10 de la mañana, con asambleas cada dos horas. Exigimos condiciones dignas de trabajo con respecto a la higiene y seguridad fundamentalmente, pero principalmente los reclamos son los salarios que se vienen pagando fuera de término", indicó.Ante esta situación, ya que hay un grupo de trabajadores a los que les deben hasta tres sueldos y por lo cual se hizo un convenio de pago a través de la Secretaría de Trabajo, del que participaron la empresa, los trabajadores y el sindicato, para darles una financiación. Pero es un convenio que no cumplieron", lamentó.Además, detalló Ponce,. "A toda esta situación se añade un marco de violencia laboral muy marcada por parte de uno de los directivos. Son varias las cuestiones por las cuales los trabajadores se levantaron y están reclamando con asambleas", dijo.Las medidas se sostendrán con esa modalidad hasta que "los directivos se hagan presentes y den una solución a este problema. El sindicato siempre está dispuesto al diálogo, pero no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Ellos no se han acercado, no han presentado propuestas y por el contrario, niegan todo", afirmó."Lo cumplieron dos meses y ahora, sumado a las dificultades que tienen actualmente: no cobran los sueldos en tiempo y forma, que tienen que depender del pago de PAMI; y por otro lado vemos que hacen arreglos, que las prioridades pasan por otro lado", señaló a"No discutimos eso, pero sí que la prioridad no sea el trabajador, que tiene que hacer frente a la inflación y al problema económico del país. Los trabajadores no soportan más esta situación, no pueden esperar más.", indicó.