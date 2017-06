Concejal Gaitán: "Mi hermano falleció después de escuchar que me condenaron"

Policiales Concejal fue condenado por negociación incompatible con la función pública

La muerte de su hermano

Confianza en la Justicia

Sería renunciar a mi inocencia

Sentencia injusta y extemporánea

El ex director de la Dirección Provincial de Vialidad, Santiago Gaitán, fue condenado ayer a dos años y medio de pena condicional y a pagar una multa de 60.000 pesos más la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por el delito de negociación incompatible con la función pública.Según el tribunal integrado por los jueces Elvio Garzón, Ricardo Bonazzola y José María Chemes, quedó acreditado "un convenio de pago por parte de Vialidad provincial al empresario Osvaldo Issel", condenado junto con el abogado del ente, Emilio Torrelday, a la misma pena y multa por el delito de defraudación.En diálogo con, Gaitán contó que uno de sus hermanos, Saturnino, de 75 años, falleció en la mañana de este martes: "tengo hermanos grandes, cuando escuchó la noticia en los medios? hoy estoy haciendo los trámites para velarlo", expresó."La justicia no sabe los daños que hace cuando condenan a una persona pública. Lo dije en el tribunal incluso, uno tiene familia, hijos que no entienden mucho de estas cuestiones. Mis hermanos estaban al tanto de la causa y seguían las noticias. Uno sabe en la arena que corre y también que los temas judiciales se entremezclan con lo político, uno entiende, pero los seres queridos no. No sé si habrá sido por eso pero hoy estoy enterrando un hermano", afirmó.En la Sala I de la Cámara del Crimen fue leída este lunes la sentencia, que Gaitán calificó como una "injusticia notoria". "Uno es inocente de un hecho que pasó hace 11 años y que realmente escuchar cómo jueces entienden de esto más que uno, pero de todas maneras sigo creyendo en la justicia", expresó el concejal en declaraciones radiales.Con respecto a la posibilidad de apelar la sentencia, Gaitán afirmó: "seguiré confiando en la justicia que hasta ahora no me ha dado muestras"."Estoy descontento, triste, cuando uno es inocente y ve tantas cosas que pasan alrededor aun en situaciones, que no soy quién para juzgar pero es un hecho que a la justicia no le costó ni un solo peso", afirmó."Quiero dejar en claro, además de mi inocencia, de que no hubo ningún perjuicio económico para nadie. En el caso, es haberle pagado los honorarios a mis abogados pero voy a seguir confiando en la justicia en los pasos que se me indiquen, para hacer valer todos mis derechos", declaró Gaitán.Luego de conocerse la pena, desde algunos sectores piden la renuncia del concejal, quien al respecto señaló: "dejar la concejalía sería renunciar a mi inocencia, y no voy renunciar a mi inocencia hasta las últimas instancias que me dé la justicia. Sería una torpeza de mi parte, además sería defraudar a quienes creen en mí"."Los que pidan que deje la concejalía, hasta que la justicia me permita voy a seguir. Quiero creer en la justicia, porque si los ciudadanos no podemos creer estamos mal como sociedad, como todo", dijo.En cuanto a la sentencia, sostuvo: "es injusta porque es extemporánea porque es un hecho que pasó hace 11 años y segundo que soy inocente porque no se pagó nada. Pero no toman en cuanta nada. No analizan nada. Para mí es una barbaridad jurídica, creo que algún juez serio que tenga este caso analice las cuestiones"."La apelación es en la Cámara de Casación, no soy ducho en estas cosas. La deuda todavía está litigándose en el Superior Tribunal, porque si mañana el STJ dice 'esta deuda es existente' que me van a decir 'bueno Gaitán estuvimos mal' pero de qué me sirve. No quiero ser trágico, pero que le van a devolver la vida a mi hermano", continuó."Este es un momento triste porque la justicia está equivocada", concluyó el concejal. Fuente: (portal DavidRicardo).-