Desde las 15, este sábado, en el Balneario Municipal de Paraná, se realizará una Campaña de concientización sobre el cuidado del río, bajo el lema "Hoy te cuido río, no te pido que me limpies, te pido que no me ensucies", organizada por Rotary Club de Paraná Plaza.



La actividad además es en solidaridad para colaborar con las familias de Puerto Sánchez, damnificadas por la crecida del río, por lo que se pide en donación alimentos no perecederos, ropa de abrigo y elementos de pesca.



Animarán la jornada la Banda Infanto Juvenil, las Bastoneras del Paraná y el grupo musical Pegó en el Palo.