Protestaron en Paraná por la baja de pensiones para discapacitados

Verónica Mendoza, una de las participantes de la movilización, relató a, su situación particular: "Fuí en la fecha de cobro correspondiente, y comprobé que no estaba depositada la pensión de mi hijo. Me dirigí a Desarrollo Social, me informaron que la habían dado de baja. Me hicieron ir al otro día, llevar documentación, certificado de discapacidad"."Me quejé y reclamé porque no fue a mi casa una asistente social, no me hicieron un pre aviso, directamente la dieron de baja. La opción que me dieron es que vaya a la comisaría, que diga que estoy separada, para que me la devuelvan a la pensión; `eso es falso, no lo puedo hacer`, les dije. La respuesta que me dieron es que espere la resolución de Nación", indicó.Asimismo puntualizó que "este es un derecho de nuestros hijos, porque hay una ley que los ampara a ellos por su discapacidad. No es un sueldo grande, pero a ellos les sirve. Además, el Profe le estaba dando respuesta, ¿qué hacemos si necesitamos pagar una terapia, un transporte? Otros papás expresan que sus hijos con discapacidad, "sin pensión, no pueden seguir la escuela".Mencionaron que esperan respuestas. Y que las que se han ofrecido desde Nación, "que entre lunes y martes, se cobrarán, son inciertas".