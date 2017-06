Inauguraron los nuevos nombres de calles en Bajada Grande

Video: Voces a favor y en contra por los nuevos nombres de calles en Bajada Grande

El intendente Sergio Varisco presidió el acto por el cual se instituyó con nueva nomenclatura a distintas calles de Bajada Grande que llevan ahora nombres de mujeres destacadas de la sociedad argentina, resaltando entre otras la figura de Florentina Gómez Miranda, recordada abogada y estadista.Desde el inicio de la gestión, en diciembre de 2015, el Ejecutivo Municipal promueve un trabajo conjunto con el Concejo Deliberante en función de crear normativas y motorizar proyectos que contemplen los derechos de las mujeres. Por ello, promulgó ordenanzas para que a estas calles que tenían letras pasen a tener nombres de mujeres que han luchado fervientemente por la defensa de sus derechos, trabajaron por la cultura, generando cambios y abriendo caminos a través del campo de la enseñanza, las letras, las ciencias, las artes y la salud.Varisco celebró la iniciativa de la concejala de Cambiemos, María Marta Zuiani: "Mi intervención fue promulgar la ordenanza para que estas calles que tenían letras pasen a tener nombres que recuerdan a mujeres grandiosas que tuvo Argentina, algunas que se nos fueron recientemente como Carmen Argibay". A su vez anunció que junto a la mencionada edila van a proponer a la gente del barrio que otras calles de la zona también tengan nombres de vecinos y paranaenses que tanto hicieron por Bajada Grande.El Presidente Municipal dijo que "es una feliz iniciativa de poner nombres de mujeres intachables, una reparación histórica que ya se dio en el año 1984 cuando se pusieron los nombre de Alicia Moreau de Justo y Eva Perón a calles de la ciudad de Paraná que también trajo su debate y corresponde que así sea y es bueno. Uno prefiere el bullicio de la democracia a la paz de los cementerios de la dictadura. Es un gran honor estar acá en este espacio de Bajada Grande, que tiene un lugar en la Patria grande, vemos el inmenso río por donde seguramente pasaron minuanes, charrúas, y fundamentalmente vio pasar al Ejército patriota de Manuel Belgrano, por eso está aquí el monumento a la primera patricia argentina, Gregoria Pérez de Denis. Belgrano, uno de los héroes más importantes que murió en la miseria, olvidado, que donó su reloj para pagar al médico. Por eso tiene una significación especial, estar acá y ver recortarse la ciudad de Santa Fe, cuando Entre Ríos y Santa Fe fuimos cuna de la Constitución Nacional y de la organización nacional".El Jefe Comunal también destacó la figura de Florentina Gómez Miranda: "Yo la conocí y recuerdo en el año 1982 cuando todavía no se había permitido la actividad política cómo lo trataba a quien iba a ser Presidente de todos los argentinos (en referencia a Raúl Alfonsín), y le ordenaba a ´Raulito´ el tema de la patria potestad compartida, el divorcio vincular, y esas cosas que solamente Florentina tenía, como es enjundia, ese gesto enérgico y donde cada día parecía que era el primer día de su lucha y por eso un justo homenaje a ella y todas las otras mujeres que aquí son honradas".Varisco precisó que "esta es una feliz iniciativa y que se irá completando, porque no es lo mismo vivir en calle ´L´, sino darle identidad, nombre y apellido y por eso vamos a escuchar a todos, porque en democracia dialogamos con todos y todos tenemos algún lugar y alguna responsabilidad, para que todos nos sintamos contenidos".Por su parte Zuiani resaltó que este tipo de iniciativa se da en el marco de las políticas de género que se están llevando adelante desde el municipio: "Muy pocas calles en la ciudad tienen nombre de mujeres, y este es el inicio de la propuesta que va llevando 13 proyectos de ordenanzas con nombres en distintos sectores de la ciudad. En esta etapa son mujeres que desde 1830 vienen defendiendo los derechos de las mujeres y en distintos campos, de la cultura, la política, la salud, y son precursoras de que hoy por hoy tengamos los derechos que tenemos", señaló.En tanto, Claudia Mizawak, felicitó al Concejo Deliberante por la iniciativa, porque los nombres que fueron elegidos para denominar las calles honran al barrio: "Agradecemos por estas denominaciones, en especial como presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, por denominar a una arteria con el nombre de Carmen Argibay".Las arterias que tienen nueva nomenclatura son calle Florentina Gómez Miranda (Calle Pública indicada con la letra A); Dra. Carmen María Argibay (Calles Públicas indicadas con la letra O y W -unificándolas en este nombre propuesto-); Eduarda Mansilla (Calle Pública indicada con la letra H); Juana Paula Manso (Calle Pública indicada con la Letra C); Josefina Pelliza de Sagasta (Calle Pública indicada con la Letra G); Dra. Adelia Di Carlo (Calle Pública indicada con la letra J); Cecilia Grierson (Calle Pública indicada con la letra B); María Teresa Merciadri (Calle Pública indicada con la letra Y); y Margarita Malharro de Torres (Calle Pública indicada con la letra X).Tras la ceremonia, se escucharon voces a favor y en contra de la iniciativa. El testimonio de los vecinos: