Once por Todos: Lafedar entregó medicamentos a la cooperadora del San Martín

Día de gran felicidad

Muy utilizados en el hospital

Día de suma plenitud

Servicio a la comunidad

Un reflejo de lo dicho, es el hecho que tuvo lugar esta mañana en el Parque Industrial de Paraná, donde la empresa entrerriana Laboratorio Lafedar, ayuda con una importante entrega de medicamentos a la Cooperadora del Hospital San Martín de la capital entrerriana que los distribuirá en los destinos donde se necesitan.Teresa Bosch de Bruna, presidenta de la Asociación Cooperadora del Hospital San Martín de Paraná, contó a Elonce TV que "días atrás, nos enteramos que por medio de Canal Once y su jornada solidaria Once por Todos,", resaltó la mujer.. Gracias, Gracias y Gracias por todo esto que ha hecho Elonce, que realizó la movida solidaria y también al Laboratorio Lafedar por confiar en la Cooperadora como siempre", remarcó Bruna.Por su parte, Pablo Esnaola, director de operaciones de Lafedar, dijo a Elonce TV que, de acuerdo a las características de un hospital como el San Martín, se suele utilizar.", sostuvo Esnaola."Son medicamentos claves, muy utilizados en el hospital, y algunos, cuestan mucho. Por ahí la Cooperadora puede comprar, pero esto es un mimo, y que ya tiene destino en cada Servicio" del nosocomio, resaltó Bruna.Asimismo, el representante de Lafedar consideró que ", porque se cumple una doble función: por un lado, se realiza un acto de responsabilidad social empresaria, que es algo muy claro en las actividades de Lafedar, y por otro, poder seguir colaborando con la Cooperadora del hospital San Martín que son amigos de la casa.", señaló el directivo del laboratorio.En representación de Canal Once, Claudia Luero, agradeció a los titulares entrerrianos de Lafedar por el apoyo, "desde el primer día, Ricardo y Norma, respaldaron la seriedad de Once por Todos, y en ese marco, es que asumen el compromiso de ayudar. Por eso, queremos dar un agradecimiento muy especial a Lafedar", resaltó."Lo importante, es el vínculo solidario de una empresa de Paraná que con generosidad donan los medicamentos a los hospitales. Desde marzo,, y esto se debe resaltar porque habla delcomo el que brinda la cuidadosa y responsable Asociación Cooperadora", afirmó una de las caras visibles de la