Hincha de Racing redobló la apuesta: "Se fueron a la B y mi hijo lo vio en HD"

Paraná Hincha de Racing recordó el descenso de Independiente con un aviso fúnebre

Un paranaense hincha de Racing recordó el descenso de Independiente con un aviso fúnebre. Tras la repercusión que tuvo en las redes sociales, el hombre, que prefirió mantener el anonimato, dijo a: "Lamentablemente se viralizó. No me gusta eso, pero pasó., admitió.Enfatizó que "no somos muchos, pero somos buenos."."No digo mi edad, pero ya me estoy por jubilar. De cancha tengo 30 años", manifestó.Interrogado acerca de cómo se le ocurrió publicar el aviso fúnebre expresó: "Siempre algo sale. Ya había hecho uno hace un par de años que era por el cumpleaños y no hubo ningún problema. El año pasado lo quise hacer pero no me dejaron porque me exigían presentar no sé qué cosa. Ahora, como sólo fue un recordatorio, no hubo inconvenientes".Tras cuestionar "la soberbia" de los simpatizantes del Diablo, señaló que "nos molesta que nos gasten sabiendo que todos esos campeonatos fueron comprados. Si Grondona hubiese sido de Racing, Independiente no hubiera existido".Consultado en torno a si este hecho podría generar algún tipo de violencia contestó: "". Y reconoció que ya recibió insultos de algunos amigos que tiene que son del tradicional rival."Yo nací de Racing. Mi viejo, mi tío y mi primo eran de Racing, pero nunca me lo inculcaron, sino que solo escuchado partidos y viéndolos sufrir me hice fanático", relató.Sobre la actualidad, opinó que para Racing "Estos son años espectaculares porque el club está bien administrativamente, pero para elegir jugadores el presidente está mal asesorado. Y para cerrar redobló la apuesta: "".