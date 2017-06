ASPASID "absolutamente en contra" por recortes a pensiones por discapacidad

Paraná Esperan soluciones por las bajas de pensiones por discapacidad

Ante el rechazo que generó el decreto nacional que permitió la baja de pensiones no contributivas, desde la Asociación Paranaense de Síndrome de Down (ASPASID) antese mostraronde la medida."Nos sorprende que este gobierno nacional, el que en parte integran dos personas con discapacidad como la vicepresidenta y el ministro de Trabajo, no haya sido más cuidadosos en el tratamiento de este tema tan sensible porque casi afecta a casi el 15% de la población del país", argumentó al programa, la titular de la entidad, Beatriz Arbasetti., subrayó.Y en esa línea, Arbasetti estimó: "Si hubiera alguna irregularidad detectada, el proceso debería haber sido: hagamos una investigación primero y después tomemos una decisión si es que realmente se detectara algún caso equívoco por el cual habría que cortar una pensión".Para Arbasetti, la medida "se tomó de una manera apresurada" y en ese marco recomendó:"No podemos generalizar un concepto respecto de la discapacidad", denunció la mujer madre de un hijo con síndrome de Down, el cual está insertado laboralmente con un contrato en el Museo Histórico provincial., pero no es el caso de la mayoría de la población con discapacidad para lo cual es necesaria la asistencia", diferenció la titular de ASPASID.En la oportunidad, desde la entidad indicaron que hasta el momento no han recibido denuncias o reclamos por las bajas de los beneficios sociales.Finalmente, remarcó que "ni en provincia ni en Nación" se da cumplimiento a la ley que obliga al Estado a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo.