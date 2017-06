Tecnópolis Federal en Paraná ya superó las 230.000 personas

Foto 1/2 Foto 2/2

El intendente de Paraná, Sergio Varisco volvió a recorrer la muestra este martes por la tarde. Destacó el desarrollo de la muestra de ciencia, tecnología y arte desplegada en el Puerto Nuevo. "No nos equivocamos que iba a ser un gran éxito, orgullosos por cómo responde el pueblo paranaense y los visitantes de distintas localidades", indicó.



Después de dialogar con alumnos de distintos cursos y colegios de la capital y de otras localidades de la provincia, este martes por la tarde, el Presidente Municipal evaluó el funcionamiento de la mega muestra Tecnópolis Federal que se realiza desde el jueves pasado en forma simultánea en Paraná y Santa Fe.



En este marco, resaltó estar orgulloso de cómo transcurre la muestra. En su momento hablamos con el ministro Hernán Lombardi y llegamos al Presidente, además recorrimos Tecnópolis en Posadas, en La Rioja, y queríamos ubicar a Paraná en la agenda, y eso se pudo lograr".

Más adelante, la calificó como exitosa: "No nos equivocamos que iba a ser un gran éxito, estamos muy contentos por cómo responde el pueblo paranaense y los visitantes de distintas localidades", y destacó que "las encuestas nos demuestran que casi la mitad de la gente viene de Santa Fe o Paraná Campaña".



En otro aspecto, Varisco valoró dos características especiales que tiene Tecnópolis Federal: "el sentido social y cultural ya que hay chicos que no tienen la posibilidad de ver esta tecnología que se muestra acá, especificó en primer término. En segundo lugar, argumentó que "esto incentiva a los chicos a repreguntar en las aulas sobre los dinosaurios, las matemáticas, la física, la astronomía, tratamos de que todos los chicos paranaenses vengan a recorrerla, garantizamos desde el Municipio que los 50 mil alumnos de nuestra ciudad van a pasar por la muestra y también incentivarlos para que vean la otra mitad que está en Santa Fe".



Más adelante, destacó el comportamiento de los visitantes dado que "hasta el momento todo va saliendo muy bien. No solo es importante la cantidad de gente que ya superó las 230 mil personas, si no que se rescata la calidad de la muestra y lo contenta que se van luego de observarla".

Para finalizar, el Presidente Comunal comunicó que a partir del 17 de junio en el Teatro 3 de Febrero se vivirán días de fiesta de Tecnópolis. Durante cuatro días habrá espectáculos musicales donde tocarán los grupos Alma y Vida, un ex integrante de Vox Dei, también César Isella, y por último Antonio Tarragó Ross.