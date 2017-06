Amplio operativo buscará impedir el estacionamiento tarifado en la Costanera

Foto: Archivo - Ilustrativa

La Municipalidad de Paraná inició un operativo para impedir que la zona de la Costanera donde está instalada la mega muestra Tecnópolis Federal y sus alrededores, el estacionamiento sea tarifado.



El mismo es realizado en forma conjunta por inspectores de las Direcciones de Transporte, y de Estacionamiento Tarifado; y personal de la Policía de Entre Ríos.



Ante las reiteradas denuncias de los vecinos que se vieron obligados a pagar por estacionar en un sector libre y gratuito, la Comuna dispuso afectar personal para controlar que esto no vuelva a ocurrir durante los días que se desarrolla la muestra.



Si bien este tipo de controles ya se venían realizando, a partir de estos días se intensificaron debido a la gran cantidad de público que visita la muestra instalada en el Puerto Nuevo, y teniendo en cuenta que el parque es un sector de estacionamiento no tarifado,.



"El Municipio va a realizar todo el esfuerzo para que no haya cuidacoches en la zona del Parque Urquiza. No esperábamos este abuso de los trapitos, fundamentalmente el fin de semana", sostuvo Rubén Amaya, secretario de Servicios Públicos. El funcionario señaló que se destinaron inspectores de las Direcciones de Transporte y de Estacionamiento Tarifado; junto a personal de la Policía de Entre Ríos, para evitar que estas situaciones se reiteren.