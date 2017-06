Preparan una nueva campaña para proteger al Río Paraná

La Comisión Directiva del Club Náutico Paraná invita a sus socios a participar el próximo sábado 17 desde las 15 con sus embarcaciones, de la campaña de concientización propuesta por el Rotary Club Paraná Plaza, denominada "Hoy, te cuido río", que se difunde con el slogan: "No te pido que me limpies, te pido que no me ensucies". En tanto, la cita tendrá lugar frente al Balneario Municipal.



Dentro de los objetivos de esta campaña se incluye rescatar, preservar, mantener y cuidar el medio ambiente de Paraná, de nuestra costanera, y por ende del Río Paraná. Ya que los deshechos no degradables de nuestra ciudad, por el viento y/o lluvia llegan siempre a nuestro río.



Este evento intenta reunir a toda la comunidad y tiene como objetivo principal lograr la disminución en el consumo de insumos de plásticos o telgopor (polietileno expandido). En este sentido, la contaminación de los ríos es la problemática aún más antigua que la ambiental y el volumen de desperdicios se ha incrementado en el Paraná de modo tal que su composición deteriora tanto a la fauna como a la flora.



Además, quienes se acerquen o transiten por la costanera ese día, pueden colaborar con alimentos no perecederos, artículos de pesca y/o ropa de abrigo para entregar en Puerto Sánchez.