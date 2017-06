Patronato quiere volver a ganar y ya se prepara para enfrentar a Tigre

Patronato enfrentará a Tigre el domingo en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella, en el marco de la 28º fecha del Torneo de Primera División. El Rojinegro, que viene de obtener tres puntos clave ante Quilmes, buscará ganar el partido para afianzar el promedio y mantenerse en la máxima categoría.Cabe recordar que por los amistosos de Argentina en fecha FIFA, este fin de semana no hubo fútbol y este "descanso" le sirvió a Patronato para que algunos jugadores que estaban lesionados se recuperen: Walter Andrade, Lautaro Geminiani, Marcelo Guzmán y Marcos Minetti.Al respecto, Andrade indicó aque "después de prácticamente dos semanas me pude incorporar con los otros chicos y fue un día positivo. Me sentí muy bien, hicimos un trabajo intenso de pasada, intermitente, exigente, así que en estos días seguiré con kinesiología. Ahora voy a ir viendo y espero llegar contra Tigre, pero sino pensaré en Sarmiento".Sobre el último partido que jugaron manifestó que "los puntos nos vinieron muy bien y ahora queremos hacer lo mismo pero de locales. Fue un partido clave que jugaron bien los muchachos. Nos sacamos esa mochila que se iba haciendo más pesada. Queremos seguir sumando y no estar complicados la temporada que viene".Por su parte, Nicolás Bertocchi, contó que "el partido del domingo es muy importante. Con Quilmes ganamos y adquirimos mucha confianza y esperamos dejar los tres puntos en casa contra Tigre. La gente siempre nos acompaña, si bien quieren que ganemos, el partido pasado pudimos hacerlo y ahora tenemos que repetirlo".