Conflicto vecinal en Cortada 351: "Hay siete heridos por la misma persona"

Un violento episodio ocurrió este domingo en la Cortada 351 de Paraná, cuando un menor, de 14 años de edad, recibió un fuerte golpe en la cabeza, debido a un conflicto vecinal de larga data, que acumula órdenes de restricción, heridos, casas quemadas, procesados y condenados a prisión en la justicia, e incontables operativos policiales que muchas veces, debieron intervenir para calmar los ánimos en el barrio.y agregó que "sé que molestamos y pedimos disculpas a la ciudadanía de Paraná, pero no tenemos otro modo de reclamar", señaló al explicar la medida que debieron tomar."Hay un chico en terapia intensiva y la fiscal hace caso omiso de lo que pasa en el barrio. El chico herido no es un animal", dijo Sandra en referencia a lo ocurrido con el menor que sufrió una herida en la cabeza.Al referirse al supuesto agresor y que genera conflictos en el barrio, la vecina señaló que "hace tres meses entregué videos en el que esta persona dispara a plena luz del día", dijo y sostuvo que"La Policía actúa, pero los fiscales no le dan nada.", dijo la vecina al denunciar la inacción de la Justicia en el conflicto vecinal que surgió a raíz de enfrentamientos que ya llevan años y que tiene a personas condenadas por los hechos."No estamos contra la ley, pero los fiscales han mandado 20 mil restricciones, pero a la "manzana podrida del barrio" no la sacaron, porque por más restricciones que han dado, los tiroteos han continuado", subrayó Sandra Mendoza.en el barrio y continuó: "queremos la detención de los agresores. Están todas las pruebas y hay vecinos que son testigos", finalizó la mujer.Es que hace tiempo, dos familias, los Argarañaz y los Mendoza , tienen problemas entre ellas y una no quiere a la otra en el barrio. En ese marco, hubo denuncias cruzadas de abuso de armas y diferentes hechos violentos, con quema de casillas y hasta, heridos de arma de fuego.En varias oportunidades, desde principios del año 2016, el personal policial, ha concurrido a la Cortada 351 , en calle en Pronunciamiento y