Tecnópolis Federal ya convocó a más de 75 mil visitantes en Paraná y Santa Fe

Los espectáculos musicales en Santa Fe

Tecnópolis Federal abrió sus puertas en simultáneo en Santa Fe y Paraná este jueves, y desde su apertura, en tan solo dos días, la megamuestra ya convocó 75.333 personas en ambas ciudades.En la capital entrerriana se encuentra la muestra más esperada: Tierra de Dinos, donde el T-Rex y el dino emplumado están causando furor entre los espectadores. El "parque jurásico" paranaense fue emplazado en la Plaza De Las Colectividades y es uno de los favoritos.En Paraná también se encuentran contenidos propios como "Paraná Capital de la Confederación Argentina" que propone vivir una experiencia 360º en la que el General Urquiza les contará los momentos más importantes de la época."Este tramo subraya la importancia de Paraná durante el tramo histórico cuando fue capital de la Confederación Nacional. Porque a partir del año 1853 cuando se sancionó la Constitución Nacional se declara a Paraná como capital de la Confederación", explicó a, el guía Tobías Campos. "Durante la presidencia de Justo José de Urquiza desde 184 y por 10 años, Paraná fue sede y capital de la nación confederada que incluía a las provincias que se aliaron dentro del federalismo, excepto Buenos Aires que pertenecía al sector de los unitarios", agregó.En la muestra también pueden apreciarse los trajes de los soldados federales el ejército de Urquiza. "Con los colores rojos que representan al federalismo y que se encuentran en la franja de nuestra bandera de Entre Ríos, junto con la boina característica roja", indicó el orientador.En la carpa también hay una exposición sobre la Construcción del Túnel Subfluvial Shambala Circo presenta en Paraná, su espectáculo "Fantasías en la Ropa", en donde las distintas prendas y vestimentas mágicas envolverán a los personajes protagonistas en pequeñas historias. Super poderes, guantes mágicos, accesorios especiales serán los disparadores de las aventuras.Una obra para disfrutar con toda la familia, donde habrá acrobacias, humor y la cuota de vértigo que nunca falta en el circo.El Circo de Campanita es otro show que puede disfrutarse en la capital entrerriana. Este espectáculo desafía las leyes de gravedad. Algunos objetos vuelan por el aire y otros ruedan por la pista.Esta payasa que no le teme al peligro llena la pista de humor, destreza, dinamismo y música en vivo. Con su trompeta y sus malabares hace reír hasta a los que no quieren hacerlo.El domingo 11 a las 19 hs Patricia Sosa protagonizará el musical histórico El Libertador con la participación del Ballet Folklórico Yapeyú dirigido por Mirian Cid. Este espectáculo, escrito por Marisé Monteiro con música y dirección general de Nacho Medina, propone redescubrir al General José de San Martín, considerado junto con Simón Bolívar, el libertador más importante de Sudamérica y uno de los hombres claves para que el Congreso de Tucumán nos declarara libres de toda dominación extranjera el 9 de julio de 1816.Tecnópolis Federal Santa Fe-Paraná tendrá diferentes contenidos en cada una de las sedes. Los visitantes podrán recorrer los dos lugares para completar la experiencia que incluirá contenidos y estaciones temáticas como Paleontología, Leonardo Da Vinci, Robótica, Cuerpo Humano, Matemática, Física, Química, Los Paisajes Celestes, Shincal de Quimivil, Tierra de Dinos con los dinosaurios animatrónicos de tamaño real.Entre las atracciones destacadas que se encuentran en ambas locaciones están las experiencias de Realidad virtual y experiencias multisensoriales como Aladelta 4D y Vení a Volar. Por su parte, los medios públicos y las señales PakaPaka, DeporTV y Encuentro acercarán sus programas a los visitantes en distintas experiencias tanto radiales como televisivas, y ofrecerán talleres para todas las edades.En Santa Fe, hay un espacio que dará cuenta de la condición particular de la ciudad como Cuna de la Constitución Nacional sancionada en 1853. La propuesta incluye talleres especiales y charlas llevadas a cabo por instituciones educativas y personalidades de la ciencia, el arte y la cultura de la región. También habrá información disponible para quienes visiten la capital provincial.La mega muestra de ciencia, arte y tecnología, es organizada por el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos junto al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, las municipalidades de la ciudad de Santa Fe y Paraná, y las Gobernaciones de las provincias de Santa Fe y Entre Rios, y es la primera vez que se realiza en dos provincias en simultáneo.Se podrá visitar hasta el 24 de junio todos los días, con entrada libre y gratuita, en el Centro de Convenciones Estación Belgrano de Santa Fe y en el Puerto Nuevo de Paraná.