Puerto Sánchez: pusieron bolsas de arena para contener el avance del río

El vicegobernador Adán Bahl se hizo presente en el lugar, este sábado, en donde realizaron trabajo de contención para evitar que el agua afecte a los vecinos de esa zona."Se trajeron cinco camionadas de arena, que es imprescindible para ir tabicando y luego echar tierra", informó Bahl. Luego, con la ayuda de los vecinos de la zona, y colaboradores, se embolsó el material y se realizó la contención. "Se hizo un muy buen trabajo, se lo viene haciendo desde hace varios días. Con la ayuda de todos, en dos horas, culminamos el trabajo", detalló el vicegobernador aA su vez, afirmó que se realiza seguimiento en relación con la creciente. "La gente actúa de manera muy rápida. Los vecinos son solidarios; de esta manera, en conjunto, se logra mitigar la situación. No obstante existen otros problemas, la gente no logra pescar, el río está alto. La gente come de lo que pesca y vive de esto", enfatizó.Desde la comisión vecinal, Mariana Ríos, contó además que "la municipalidad estuvo acompañando con máquinas, trayendo escombros para evitar las socavaciones y que se corte el terraplén"."Queremos trabajar con tiempo; si tenemos las herramientas se puede hacer. De esta manera asistimos a otro tipo de problemas con más tranquilidad", destacó la vecinalista.Desde el Rotary Club acercaron este sábado donaciones de ropa, calzado y alimentos. "Todo ayuda para asistir a pescadores y sus familias con comida y leche", dijo.Para acercar donaciones comunicarse al 155145563 (teléf. de Mariana Ríos) o a calle El Pescador al final. Elonce.com.