En la costa del Paraná, el río "sólo llegará a los niveles de alerta"

Paraná Se dificulta la pesca por la creciente del río Paraná

En la costa del Uruguay , el río sigue creciendo afectando a varias localidades. En tanto que en la otra margen provincial, señalan que el río Paraná experimenta una crecida ordinaria, por lo que sólo llegaría a los niveles de alerta.Sobre el comportamiento del río Paraná, el ingeniero Oscar Duarte, Jefe del Departamento de Hidrología, contó aque "hemos tenido una crecida ordinaria, ya está en nuestras costas, pasó por La Paz y Hernandarias".Consultado sobre la altura del río en el puerto de la ciudad de Paraná, actualmente en 4,67 metros, Duarte aclaró que "todavía estamos a varios centímetros del nivel de evacuación, que son cinco metros. Estamos bastante lejos, pero de acuerdo a las lluvias que se den, tanto locales como en la cuenca alta, podemos llegar a levantar estos niveles".Respecto al pronóstico, señaló que se estima "buen clima" hasta el fin de semana. Pero para la zona sur de la provincia, principalmente Villa Paranacito, "va a estar afectada por una sudestada y esto va a provocar un levantamiento de la zona del Delta que ya está levemente afectada".Finalmente, Duarte manifestó que "el clima está muy raro en toda la cuenca del Plata, no solamente en Entre Ríos. Si bien acá no ha llovido tanto, llovió mucho en Corrientes y estamos esperando lluvias para el invierno, cosa que no sucede normalmente y esta es la rareza para este año. Eso es lo que se está pronosticando, una lluvia superior a lo normal que pueden afectar a los ríos".