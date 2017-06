Concurso de Círculo Médico: Excluyen a 350 afiliados que reclaman $3,5 millones

La titular del Juzgado Civil y Comercial Número 9 de Paraná, María Gabriela Tepsich, donde se tramita el concurso preventivo del Círculo Médico de Paraná, emitió las resoluciones verificatorias de 407 deudas presentadas y excluyó a 350 profesionales afiliados que reclamaban unos 3,5 millones de pesos en concepto de honorarios.



A la vez, la magistrada sí admitió acreencias reclamadas por prestamistas y mutuales. La decisión sorprendió en Tribunales y es objetada desde la entidad porque se esperaba que, por ser mayoría y por reunir el mayor capital de deudas, fueran los propios médicos los que manejaran el concurso, tal como lo establece la ley.



La conducción de la entidad pedirá la nulidad de la resolución de Tepsich, tomada a horas de dejar el cargo en el que ya hay designado otro juez, dado que entienden que no se puede dictar sentencia civil si hay una causa penal pendiente, publica Análisis Digital.



"La resolución es un horror. Viola cualquier lógica y razonabilidad que son principios básicos del derecho". "La jueza admitió a los usureros y dejó afuera a los médicos, que son los acreedores naturales. Es un escándalo que será motivo de denuncia. Lamentable".



De este tenor son los cuestionamientos que circulan por estas horas en Tribunales luego de que se conocieran un conjunto de resoluciones de la jueza Tepsich.



El concurso fue pedido por la comisión directiva que asumió en mayo del año pasado la conducción de la entidad, encabezada desde entonces por Alfredo Angarola. Fue poco después de que Angarola, el secretario general Luis Ríos y el tesorero Eduardo Vesco presentaran una denuncia penal patrocinados por los abogados Rosario Romero y Santiago Halle a raíz de la constitución en 2012 de un fideicomiso para la construcción de un barrio de viviendas, operación violatoria del estatuto de la entidad que impedía una maniobra de esa naturaleza



El proyecto del barrio en poco tiempo se convirtió en una sucesión de problemas, derivados de la quiebra, en 2014, de la empresa contratada para la edificación de las casas. Con el correr de los meses, se fueron acumulando reclamos de arquitectos, electricistas, corralones y de los fiduciantes propietarios de las viviendas. La comisión directiva integró el fideicomiso a las cuentas del Círculo Médico y fue desviando fondos de honorarios y aportes para cubrir las deudas de la construcción del barrio.



Para contener el descalabro la conducción de la entidad intentó vender la sede de calle Urquiza, pero la acción fue impedida por una asamblea. Entonces, se recurrió a la toma de créditos en el sistema bancario, pero también por fuera del sistema formal, pidiendo plata a prestamistas y mutuales llegando a pagar la entidad tasas usurarias del 7 por ciento mensual.



Así, por consejo del abogado Mariano Churruarín, que representa a la entidad en el fuero civil, se avanzó en la tramitación del concurso, al cual se presentaron 407 acreedores reclamando más de 13,5 millones de pesos, de los cuales 350 son médicos que reclaman el pago de 3,5 millones de pesos en concepto de honorarios.



Si bien a lo largo de varios meses no hubo movimientos en el expediente, llamó la atención hace dos semanas que, luego de reunirse durante más de una hora con uno de los abogados defensores de los médicos imputados, Tepsich ordenó a los empleados de su juzgado dejar de lado cualquier otra tarea y dedicarse de lleno a todo lo vinculado con el Círculo Médico, según pudo determinar Análisis Digital en base a fuentes de Tribunales.



Una de las funciones esenciales del Círculo Médico es la de cobrar a las obras sociales los honorarios de sus afiliados. El trámite se realiza de la siguiente manera: un médico atiende a un paciente por obra social, emite una factura, la presenta al Círculo Médico y la entidad se encarga de gestionar el pago y luego, liquidación mediante, abonar a cada profesional, previo descuento de una comisión del 9 por ciento con el que se componen los recursos con los que se financia su funcionamiento.



Sucede que prácticamente desde la fundación de la entidad, las gestiones se han realizado en un marco de confianza y buena fe a raíz del cual los médicos iban y dejaban sus facturas en la mesa de entradas del Círculo Médico sin llevarse siquiera un recibo. Recién desde enero se está implementando en forma paulatina un nuevo sistema informático acorde a las normativas contables que, se espera, dotará de transparencia y eficiencia a la gestión



"Esos fondos circulaban en una cuenta bancaria con un movimiento superior a los 15 millones de pesos mensuales y es una de las cajas a las que se echó mano para ir cubriendo deudas del fideicomiso, justamente porque semejante movimiento impedía que se notaran los faltantes", explicó a una fuente de la entidad.



En agosto del año pasado la actual conducción del Círculo Médico concluyó un análisis de los movimientos de la cuenta de honorarios y debió informar en una asamblea que se adeudaban pagos a unos 600 profesionales y que, si bien el dinero había ingresado a la cuenta, había sido desviado, con lo cual se les sugirió presentarse al concurso, cosa que hicieron 350 profesionales.



Ahora Tepsich no admitió esas acreencias en base a un informe de los síndicos Ricardo Firpo, Edgardo Neme y José González que concluyeron que los créditos reclamados "no surgen de los registros contables legalmente autorizados".



"Corresponde al acreedor expresar claramente las circunstancias que dan origen al pretendido crédito, es decir, su causa entendida ésta como el hecho generador de la obligación y de su contrapartida, siendo necesario e imperativo que la misma se pruebe con los títulos justificativos pertinentes. Es un principio fundamental e irrefutable en esta materia, que no puede aceptarse la existencia de una obligación sin un hecho precedente que le haya dado origen, por lo que la carga que concierne al acreedor de arrimar al órgano sindical los elementos de convicción que justifiquen la legitimidad del reclamo, no puede soslayarse so pretexto de la tarea indagatoria que a éste le incumbe. Por lo expuesto, aconsejó no verificar el crédito invocado", expuso la jueza en 350 resoluciones emitidas este jueves en contra de los acreedores naturales de la institución.



Según Análisis Digital, sí se admitió, en cambio, una deuda de 930.000 pesos reclamada por el prestamista Ángel Casanello, que operó con la entidad mediante la suscripción de diversos contratos de mutuo que fueron garantizados con cheques que se iban renovando mes a mes entre 2014 y 2016. Para los síndicos, estos valores sí resultaron admisibles por estar "registrados en la contabilidad de la concursada".



También admitió Tepsich en otra resolución emitida este jueves un crédito por 4 millones de pesos que tomó la anterior conducción del Círculo Médico. Según quedó comprobado en la investigación penal, los miembros de la comisión directiva anterior acudieron al Nuevo Banco de Entre Ríos en procura del crédito, pero no lo consiguieron porque hacía falta un acta firmada por la asamblea que especificara el tipo de empréstito, la tasa y demás datos técnicos. No servía la que habían presentado, donde genéricamente la asamblea autorizaba a la entidad a algún tipo de endeudamiento, entonces decidieron falsificarla.



Aún no se pudo determinar de quién fue la idea, pero consta en el legajo el testimonio de al menos dos trabajadoras de la entidad a la que algunos de los miembros de la conducción les pidieron escribir en letra manuscrita muy pequeña una especie de agregado que se pretendió insertar en el acta anterior. Como la estrategia no resultó porque el espacio en blanco era acotado en el documento original, se falsificó el acta. El problema era cómo cambiar el documento en los archivos de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, a donde todas las asociaciones civiles deben cumplir con determinados plazos para presentar sus balances, actas y demás registros.

Mariano Churruarín, abogado del Círculo Médico en el concurso preventivo, anticipó que se encuentra trabajando en un pedido de nulidad del proceso concursal, en razón de que aún no está resuelta la causa penal. El letrado recordó que desde el inicio del procedimiento vienen teniendo complicaciones, ya que al presentar el pedido de concurso el mismo fue rechazado antes de que se cumplieran los 10 días hábiles que marca la ley para presentar la documental correspondiente.



"Cuando llegamos a Tribunales con la documentación, nos encontramos con que el concurso había sido rechazado antes del plazo. Presentamos una medida revocatoria de la medida y la jueza también la rechazó. Tuvo que intervenir una cámara, que finalmente nos dio la razón y pudo iniciarse el proceso", recordó.



El letrado también fundará el pedido de nulidad en un planteo que formuló semanas atrás, que no fue tratado por la magistrada, aunque debería haberlo hecho antes de dictar sentencia. Tiene cinco días hábiles para efectuar la presentación.



En la causa penal, que llevan adelante los fiscales Marina Barbagelata y Gervasio Labriola se espera, en tanto, la pronta citación a prestar declaración indagatoria de los diez profesionales imputados: se trata del traumatólogo Ignacio Uranga, presidente del Círculo Médico durante tres gestiones consecutivas, entre 2002 y 2008; su hermano menor Justo Uranga, también traumatólogo, que ocupó el mismo cargo hasta 2016; otro ex presidente, Raúl Rodríguez; el otorrinolaringólogo Carlos Otaño; el ginecólogo Alejandro Karavokiris, también conocido por su labor como escritor y por organizar actividades culturales; los cardiólogos de Paraná Alberto Villanova y Ubaldo Ibarzábal; el anestesista Raúl Hetze; y Carlos Berlo, que fue vocal de la prepaga Cirme. Completa la lista el contador Lucio Figueroa.