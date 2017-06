La vida de una familia formada por dos mamás y su bella hija de un año

"Con mi esposa hace 14 años que nos conocemos", dijo al programadeAlejandra Elcura, quien está casada desde hace siete años, "gracias a la Ley de Matrimonio Igualitario" con Pamela Portela. Y tienen su hija de un año y cinco meses, Paloma Martina, la primer bebé en Entre Ríos nacida por técnica de reproducción asistida que fue anotada por dos mamás con el nuevo Código Civil."Desde la Ley de matrimonio Igualitario hasta la Ley de fertilización asistida, siempre fue una lucha", dijo la joven, quien relató: "Hemos iniciado un montón de actividades que tienen que ver con la visibilización de nuestras familias. Y recordó el primer encuentro entrerriano de familias igualitarias que se realizó en abril pasado en la capital entrerriana".Sostuvo que "en lo que tiene que ver con fertilización hemos tenido muchas consultas. Hay quienes no se animan y nosotros no solamente hablamos con parejas de chicas, sino también con personas solas que quieren empezar el camino de la maternidad".Asimismo, hizo notar que "Interrogada acerca de ciertos prejuicios de la sociedad, Elcura dijo que "hemos tenido algún tipo de comentarios, a los que respondemos haciendo notar que las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales nacen de un seno de familias heterosexuales, por lo cual la condición sexual no tiene nada que ver de dónde viene. Además hay una cuestión social. Estas leyes nos igualaron".Al respecto, consideró que. Esto es un logro y una lucha cotidiana. Los adultos son los que tienen los prejuicios, los niños, no"."Desde que nos conocimos teníamos la idea de conformar una familia. Incluso, en ese momento hasta pensamos en irnos del país para poder vivir nuestra sexualidad y nuestro sueño de familia. Gracias a las leyes que nos brindaron, somos muy agradecidas de nuestro país", afirmó Alejandra.Y adelantó: "Nuestra idea ampliar esta familia, que Paloma tenga un hermanito o hermanita. No sabemos si será por fertilización o adopción".Sobre la posibilidad de adoptar, contó: "Estábamos anotadas en el registro de adoptantes y cuando nos sometimos al proceso de fertilización asistida es como que tuvimos que dejar en stand by la solicitud" por determinaciones del organismo. "Esto sucede para todo tipo de familias, sean igualitarias o no", por lo que solicitó un replanteo en este sentido.Ante ello, Carolina Caíno, del Registro de Adoptantes explicó que "la postura tiene que ver con dar a cada proyecto su tiempo. No es que una familia que tenga hijos biológicos no pueda tener adoptivos. Sí es importante que la familia pueda abocarse a cada una de las situaciones. Entonces, lo que se conserva para no perjudicar a estas familias que quieren tener hijos biológicos y también constituirse con hijos adoptivos es la fecha de inscripción. Cuando consideran que pueden poner sus energías en este proyecto, se cumplen con las otras instancias"."Al primer tratamiento lo hicimos en 2010. Todavía no estaba la ley, así lo que pagamos con nuestros ahorros. Ahí empezamos a militar la ley de fertilización asistida que salió en 2014. Después luchamos para que Entre Ríos adhiera. Una vez que se logró esto, empezamos con los procedimientos. Hicimos dos tratamientos de baja complejidad y en el segundo quedamos de Paloma", expresó. En tanto, reveló: "Pamela fue la que llevó el embarazo, pero nosotras hablamos en plural porque en una pareja quedan las dos personas embarazadas".Finalmente, al dar cuenta de los roles en la familia, manifestó: "Por lo general la que tiene más autoridad en esta familia soy yo, pero las dos trabajamos. Los roles son repartidos. Las dos hacemos todo".