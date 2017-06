Tecnópolis Federal ya está abierta al público en Paraná

En medio de una tenue lluvia, abrió sus puertas Tecnópolis Federal en Paraná.registró el recorrido de uno de los primeros contingentes de alumnos de las escuelas de Paraná en visitar la megamuestra. Se trató de chicos de la escuela San José Obrero. "Me estoy divirtiendo mucho pero espero para ir a ver los dinosaurios", reveló uno de los estudiantes de sexto grado.Los estudiantes son acompañados por una de las guías de Tecnópolis ya que según se estableció, a cada guía se le asignó previamente, escoltar a una institución educativa. Si son muchos los estudiantes, se destinan dos guías por contingente."En cada juego hay una persona que les explica cómo funciona y los acompañamos durante todo el recorrido hasta que finalizan. Se puede comenzar el recorrido por la muestra Tierra de Dinos o por Sala Mayo, a esas cuestiones las vamos organizando entre los guías para que no se junten tantos chicos en un solo lugar", comentó la orientadora al programaDe acuerdo a lo que reveló la joven, en Sala Mayo, se encuentran las muestras de Matemáticas, Física y Robótica. Pero según acotó, no dio más detalles para no arruinar las expectativas por los contenidos.En la capital entrerriana el acto de apertura formal se realizará este jueves a las 12, con la presencia del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Nación, Hernán Lombardi y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.La megamuestra se podrá visitar en Puerto Nuevo todos los días hasta el 24 de junio, con entrada libre y gratuita.Se trata de la primera vez que Tecnópolis Federal se realiza en forma simultánea en dos provincias. En Santa Fe, donde la inauguración se realizará también mañana desde las 9.30, podrá visitarse en el predio del Centro de Convenciones Estación Belgrano de Santa Fe.