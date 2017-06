El Concejo Deliberante agasajó a periodistas en su día

Reconocimiento a Omar Paloma

El Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Paraná agasajó a los periodistas en su día. Además, muchos de ellos, que también son artistas, compartieron sus obras y cuadros con el resto de los invitados.Al respecto, Josefina Etienot, viceintendenta, explicó aque "tratamos de establecer puentes de trabajo, porque nos vemos casi todos los días en las sesiones y otros importantes hechos. Queremos trasladar buenos momentos porque esto se hace entre todos".En el marco del festejo, el periodista Omar Paloma recibió un reconocimiento por su trayectoria. En diálogo con nuestro medio, dijo que "es una sorpresa, me siento muy orgulloso porque ya estoy alejado de la profesión".Contó que vivió diversidad de situaciones a lo largo de su carrera, pero una que lo marcó fue en los años ´70, mientras transmitía deportes. "No podíamos opinar porque estaba el gobierno militar, por lo que me dediqué a transmitir carreras de auto y partidos de fútbol. En una de esas ocasiones estábamos por hacer una transmisión y un militar me dijo que no nos nombremos, sino que nos digamos Puesto 1, 2 y 3. Hablé con mis compañeros y les dije que no podíamos hacer eso por respeto a la gente y transmitimos como lo hicimos toda la vida. Al día siguiente, el coronel me llamó y me felicitó", relató.Consideró que ser periodista hoy es muy difícil, ya que "el periodismo siempre tiene que sacarle la subjetividad a los hechos y ser lo más objetivo posible, algo que no es fácil". En ese sentido, indicó que "en Paraná se logra, en la provincia también. Donde no se logra es en Buenos Aires, porque hay gente que trabaja para un sector y gente para otro, y eso no es periodismo. Periodismo es opinar con libertad y no tratando de cambiarle la cabeza a la gente, porque detrás de eso hay otras cuestiones que no tienen nada que ver con la calidad periodística".