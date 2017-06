Olimpia - Neptunia, en cancha de Echagüe: la postura de dirigentes del Azulgrana

La Federación Entrerriana de Básquet informó este miércoles que Olimpia de Paraná y Neptunia de Gualeguaychú definirán la Liga Provincial de Básquetbol en el estadio Luis Butta. Echagüe le prestará las instalaciones de su cancha al Azulgrana, que tenía previsto cerrar la llave en el Humberto Pietranera.



El presidente del club, Walter Rolandelli, dijo a Elonce TV estar "entristecido" porque la policía de la provincia "nos confirmó que no podemos ocupar el estadio Humberto Pietranera, para esta final tan esperada. Hicimos los méritos suficientes por más de 30 partidos para lograr el Nº 1 y poder jugar la final en nuestra cancha. Lamentablemente la policía no aceptó nuestro estadio. Gracias a la predisposición de la gente del Club Echagüe vamos a jugarla en ese lugar a la final".







Aducen que "el estadio no tiene la seguridad suficiente. No estuvimos conformes con eso, le dimos a la policía varias opciones, como entrar por el Circulo Obrero, en donde haríamos una puerta, entrando por calle Andrés Pazos. Además sugerimos hacer una puerta por la cantina del club, aunque no aceptaron".



Destacó "la buena predisposición de la gente del Club Atlético Echagüe hace que la usemos para ir conociendo el estadio, se tendrán que acostumbrar a la cancha que tiene otras dimensiones, otro tipo de tribuna".



Al mismo tiempo, aseveró que Olimpia está "en igualdad de condiciones con Neptunia. Hemos hecho un `campañón`; es histórico en la provincia que un equipo gane 23 partido seguidos, hemos perdido solamente cuatro partidos en todo el campeonato. Este es un deporte en que gana el mejor, ojalá sea Olimpia".



Rolandelli invitó a la comunidad, a acompañar a Olimpia, "este sábado, a las 21:30, en el Atlético Echagüe Club, por este sueño del ascenso". Elonce.com.