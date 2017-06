Furios, tras el planchazo a jugador de Quilmes: "Pude hablar con él y está bien"

Planchazo a un jugador de Quilmes

Video: El planchazo de Furios a Orihuela

Buen día gente, le quería avisar que gracias a dios estoy bien, solo un poco dolorido. Quería agradecerle a los que me mandaron msj, a los médicos y kinesiologos de Quilmes y del sanatorio Trinidad que me brindan excelente atención, a la dirigencia y cuerpo tecnico de Quilmes que estuvo en todo momento conmigo, a mis familia que siempre está presente, también un gesto de la terna arbitral que vino a verme, también a Ivan furios que se preocupo por como estaba y estuvimos hablando anoche y sobre todas las cosas a mis compañeros del club Quilmes que son excelentes personas y estuvieron conmigo en todo momento. No los aburro más, un abrazo grande para todos. Una publicación compartida de Mati Orihuela (@matiorihuela) el 6 de Jun de 2017 a la(s) 4:39 PDT

Un "descanso" para recuperar

Patronato le ganó a Quilmes por 1 a 0, cortó la mala racha y obtuvo tres puntos fundamentales que lo alejaron de la zona de descenso.Iván Furios, explicó aque fue un triunfo que "viene bien" en lo anímico y, además, porque tenían casi la obligación de ganar para poder estar más cerca del objetivo que se plantearon desde el principio, que es permanecer en Primera. "Se acercaron mucho los equipos de abajo en cuanto a los promedios y si no ganábamos se iba a volver todo más complicado para lo que resta del campeonato. Necesitábamos esa tranquilidad para poder definir el partido, de poder convertir", señaló.Aseguró que les faltaba convertir, ya que considera que a las situaciones las creaban, pero faltaba la definición. También, cree que fue central estar firme en la defensa. Destacó el trabajo de Sebastián Bértoli y manifestó que "con un plantel en el que actualmente hay muchos lesionados, un partido así a esta altura nos vino bárbaro".Este lunes por la noche, se difundió un video en el que se podía ver el vestuario del Rojinegro convertido en una fiesta. "La veníamos pasando mal por no conseguir triunfos y fue un desahogo de todo: de poder ganar de visitante, de ganarle a un rival directo por el descenso, poder conseguir el triunfo y, más que todo, por un grupo que hace tiempo que necesitaba esto", dijo aPero no todo fue alegría. Cuando iban 15 minutos del segundo tiempo y el Cervecero perdía el partido, Matías Orihuela, en offside y casi cayéndose, empujó con su pie derecho la pelota para que ingresara al arco. Sin embargo, al mismo tiempo que intentaba definir, Furios le pegó un planchazo en la cara. El defensor tuvo un traumatismo de columna cervical y cráneo con cuadro convulsivo y pérdida de conocimiento, además de la rotura de piezas dentales por el durísimo impacto.que "me sentí mal. Tenía una incertidumbre hasta conmigo mismo por saber cómo estaba su salud. Pude hablar con él después del partido, está bien y está en su casa. Son jugadas fuertes de partido, pero por suerte la salud de él está bien".En tanto, Orihuela escribió un mensaje en su Instagram y llevó tranquilidad a los hinchas de Quilmes:Cabe recordar que la fecha 28 no se disputará este fin de semana, sino el próximo, por los amistosos de Argentina en fecha FIFA. Dicha jornada se desarrollará el fin de semana del 18 de junio, mientras que la 29° será entre semana. En tanto, la 30° y última se disputará el siguiente fin de semana. La Selección que comanda Jorge Sampaoli afrontará el primer juego amistoso frente a Brasil (el viernes 9 de junio en Melbourne, Australia) y luego con Singapur (el martes 13, en la capital de ese país asiático).A Patronato este "parate" le viene bien. Furios, aseguró que "será fundamental para recuperar jugadores que vienen lesionados. Nos llegó en un momento justo y además tenemos que seguir ajustando. Ganamos pero hay cosas que seguir mejorando".