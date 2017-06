Joven de El Palenque "se aisló desde el inicio de clases y no hablaba con nadie"

Se recupera favorablemente el adolescente de la localidad de El Palenque, quien la semana pasada habría pretendido quitarse la vida influenciado por el juego "La ballena azul".estuvo en la localidad y dialogó con sus compañeros, quienes coincidieron en que desde que iniciaron las clases en los recreos F. "estaba solo y escuchando música, no hablaba con nadie".En ese sentido, Karen, que cursa tercer año, manifestó que "es un chico tranquilo, sociable, siempre andaba bien, no tenía problemas con nadie. Desde que empezamos las clases noté que de a poco se empezó a aislar. Calculo que es cierto lo del juego de la ballena azul porque se empezó a alejar y a escuchar música solo". Contó que nunca lo vieron lastimándose ni con nada relacionado al juego.Betiana, por su parte, indicó que cursa cuarto año y conoce a F. desde siempre, ya que son vecinos. "En el último tiempo estaba con sus auriculares y solo, no hablaba con nadie. Los últimos días estaba solo en los recreos. Creo que nadie se dio cuenta de lo que le pasaba", relató a nuestro medio.Días atrás, el director de la institución brindó una charla para toda la escuela. Estuvieron presentes los primos de F. y contaron qué había ocurrido. Además, en las distintas materias, los alumnos comenzaron a hablar sobre el juego y los peligros de las redes sociales.Andrea Vázquez, madre de dos chicos que asisten al establecimiento, dijo que "a todos los papás nos llamaron a una reunión. Vino el papá de F. y nos explicó cómo estaba el nene y también sobre el juego maldito. Tenemos una gran preocupación como padres. La escuela está conteniendo a los chicos, les está dando charlas, los está ayudando. Es muy triste y lamentable".