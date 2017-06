Comenzó a evolucionar adolescente de El Palenque, víctima de la Ballena Azul

Sociedad Dramático pedido de un padre por un adolescente que jugó a la Ballena Azul

Campaña de concientización

El padre y la madre informaron que el adolescente que intentó quitarse la vida, tuvo una leve mejoría en la Unidad de Terapia Intensiva del San Martín. Piden atacar "con todos los medios a los asesinos seriales de los juegos peligrosos en las redes sociales"."Creo que se está dando el milagro y mi hijo comenzó a dar señales de estar un poquito mejor", contó la mamá del alumno de la escuela secundaria de El Palenque. Y agregó que los médicos "no dicen que ahora tienen un panorama mejor, pero igual sigue grave y estable que es muy bueno".Adrián, el papá del menor internado en el San Martín se juró que se va a encargar de difundir en las escuelas y pueblos el problema de las redes sociales y los "malditos juegos que se distribuyen"."Gracias a Dios mi hijo está reaccionando bien, nos apretó las manos, dio señales que nos escucha pese a estar en un coma farmacológico y esto se debe por la inmensa tarea de los médicos y porque hay un Dios grande que nos está ayudando", contó el papá un poco más aliviado luego de conocer el último parte médico."De igual manera hay que seguir peleándola y esperando la evolución, ver qué secuelas quedan, pero que importa mi hijo es fuerte y está dando motivos de querer vivir", añadió el policía de 47 años."Quiero que sepan que lo que le ocurrió a mi hijo por estos juegos psicológicos, como es el de la Ballena Azul, le puede suceder a cualquiera. Por ello les pido que estén atentos, que conversen con ellos, que los miren y vean si tienen algunos cambios en su comportamiento"."Por esto es que estoy compenetrado en una campaña de concientización, ya hablé con los padres de El Palenque, pero quiero seguir contando lo que me pasó para servir de experiencia y de esa manera evitar una nueva desgracia con estos asesinos seriales que están en las redes sociales", enfatizó para marcar: "Le pido al Consejo de Educación, al Gobierno o a quien sea que profundice los talleres y charlas de concientización a toda la población, para que se sepa cómo enfrentar esta grave situación"."Hay que alertar al resto de la población, y en especial a los jóvenes que están con una gran dependencia de las redes sociales, a conocer qué es lo que está pasando", remarcó Adrián.Sobre el inicio de la tentativa de suicidio, contó: "Tras lo ocurrido con mi hijo, entregué a la Fiscalía el celular de él, y otros documentos, papeles y elementos que deben ser analizados para llegar hasta el primer emisor que fue el que llevó a que mi hijo quisiera quitarse la vida"."Hay que hacer esto, enfrentarlo con la colaboración de la Justicia y de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía que llegará, seguramente, a establecer qué pasó", manifestó el padre del menor internado.Por último quiso aclarar algunas confusiones en otros medios: "Aprovecho la oportunidad para indicar que mi hijo sí, era amigo de la piba que se ahorcó el año pasado en El Palenque. Pero son dos situaciones bien diferentes, no se puede ligar lo que le pasó a ella (Oriana Picotti) de 15 años con lo sucedido con mi hijo de 16. Lo de ella era un problema de bullying y lo nuestro, son los juegos peligrosos en las redes sociales". (Fuente: UNO)