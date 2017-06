Quieren convertir una cuadra de calle Tucumán en el "Paseo del Centenario"

Un grupo de arquitectos desarrolló un proyecto para convertir la cuadra de calle Tucumán, entre Alameda de la Federación y Malvinas, en un paseo que denominaron "del Centenario".El proyecto de mejora. "Paseo del Centenario" es el título propuesto por el equipo de trabajo que conforman los arquitectos Rubén Edgardo Cabrera, Margarita Trlin y Dalmiro Cabrera, con la colaboración de Francisco Sánchez y Julián Velez."La idea surge de la propuesta del concurso que ganamos en el año 2012 referida al área del Centro Cívico y Puesta en Valor de la Plaza Mansilla (Casa de Gobierno). En esa oportunidad hicimos una propuesta referida a la revalorización del espacio público de un área de la ciudad de Paraná. La potencialidad del espacio público como tejido integrador y el valor del paisaje como entramado natural e identitario de la ciudad constituyó el eje de dicha propuesta, proponiendo un sistema de recorridos que consolidara la vinculación del Centro Cívico con el Centro Histórico, poniendo en valor los recorridos histórico, turísticos y las obras de valor patrimonial urbano arquitectónico: Centro Cívico, Plaza de los Museos, Peatonal, Centro Histórico y un entramado de relaciones con los distintos espacios públicos existentes o a crearse. Por otro lado, la preocupación por la Escuela del Centenario por tratarse de un Monumento Histórico Nacional que comprende el edificio, su entorno y área de amortiguación según las disposiciones de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos", comenta Rubén Cabrera aLa "memoria" del proyecto especifica que se trata deDicho sector se encuentra degradado y la propuesta trata de rescatar el lugar como ámbito público. Asimismo, y dada la presencia de una puerta de la escuela, permite que los padres esperen a sus niños en el lugar. Se integra, además, la plazoleta del Centenario, actuando ambos como un conjunto único". Cabrera aclara que no se trata de convertir la cuadra en peatonal, y que el ancho de la vereda se mantiene. Lo que se arreglaría es el sector donde hoy hay tierra, se estaciona y se tira basura, en la acera oeste de la calle, entre los árboles y la calzada. "Es de destacar el carácter patrimonial del mencionado edificio y su entorno, estando en la lista de monumentos históricos nacionales, por lo que dicha propuesta lo pondría en valor", informa la memoria, y desarrolla que "es prioritario en nuestra ciudad la creación y fortalecimiento de espacios públicos como manera de rescatar los vínculos, el encuentro y las relaciones interpersonales. Los mismos crean urbanidad y promueven el intercambio social".En la zona. "Los árboles son históricos y tienen un gran valor ambiental. Además de la piedra partida habría zonas con plantas y verde", agrega el arquitecto, creador -entre otros- de los proyectos de la Nueva Costanera de Paraná y del edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER."Pensamos en donar la propuesta al Municipio y a la ciudad. Tenemos una relación afectiva con el lugar por una relación de vecindad y entendíamos que podíamos contribuir de manera desinteresada al fortalecimiento de un ámbito público. Hemos trabajado con la intención de aportar ideas que pongan en valor áreas susceptibles de ser mejoradas creando lugares de encuentro y de estancia comunitaria. En particular aportar condiciones y equipamiento que configure un umbral público para el movimiento de entrada y salida de los niños que asisten a la escuela y, retomando la idea inicial, aportar a la consolidación de una Red de Espacios Públicos de jerarquía en nuestra ciudad", especifica Cabrera., expone que la propuesta es muy sencilla porque se trata de crear una infraestructura básica de equipamiento "que la misma Municipalidad con sus recursos puede aportar". El pavimento de piedra partida evitaría el pavimento no absorbente, lo cual contribuiría al mejoramiento de los drenajes de aguas de lluvia, manteniendo el estado actual de suelo absorbente. "Hemos solicitado formalmente una audiencia con el intendente (Sergio) Varisco para entregarle y explicarle el proyecto personalmente, no teniendo al momento una respuesta sobre tal solicitud", precisa Cabrera en relación al estado de la cuestión.En la cuadra citada suelen verse automóviles detenidos que no respetan unas probetas de hormigón dispuestas por la gestión anterior. Ante el crecimiento del parque automotor y la falta de lugares para estacionar, muchos conductores optan por este tipo de infracciones cada vez más comunes que implica subir el vehículo a las veredas.Algunos vecinos de la Escuela Del Centenario creen que la zona podría convertirse formalmente en un sitio de estacionamiento vehicular. "El estacionamiento estaría tergiversando el sentido de la creación de este tipo de espacios, parte indisoluble del espacio público y educativo de la Escuela Del Centenario y su entorno. Por otro lado, debemos preocuparnos por la peatonalidad de la ciudad, dando jerarquía al movimiento de las personas por sobre los automóviles, creando lugares como el propuesto, consolidando e incrementando el área de espacios públicos de calidad", define Rubén Cabrera ante esta posibilidad."El problema del automóvil debe ser resuelto tomando como ejemplo las iniciativas desarrolladas en otras ciudades, donde a través de la presencia de un efectivo sistema de transporte público se minimiza su uso. En una época donde debemos preocuparnos por la calidad de vida de la gente y por la disminución de la emisión de gases contaminante, se hace evidente la necesidad de restringir el uso del automóvil como medio de transporte", añade. "Pensar en áreas de estacionamiento es pensar en agredir el lugar, quitarle el sentido de su creación, impidiendo a la ciudad contar con un nuevo espacio de uso comunitario", subraya el arquitecto.