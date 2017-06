Tecnópolis en Paraná: Fotos arriba de dinosaurios y muchas atracciones más

La geografía de la ciudad, entre el río y las barrancas, ayuda a ambientar la muestra de dinosaurios que, según los organizadores, será impactante. Paraná apresta los últimos detalles para recibir a Tecnópilis Federal."Será un espectáculo increíble.. Nuestra geografía es un plus que otras ciudades no tienen, será algo difícil de olvidar", afirmó el subsecretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad y encargado de coordinar la logística de la muestra en Paraná, Maximiliano Rodríguez Paulin."Los chicos durante estas semanas se están volviendo locos -reconoce Rodríguez Paulin-, viendo cómo los arman, es un caos".El funcionario agrega que se cuenta también con una carpa artística con capacidad para aproximadamente unas dos mil personas. Son 30 metros por 35. Este espacio estará destinado aLos dinos de la Plaza de las Colectividades son entre ocho y diez,"Dentro del esquema, tenemos un predio que a la gente le", asegura Rodríguez Paulin aHabrá entre ocho y diez puestos de comida formando una especie de patio gastronómico adentro del predio.de los cuales 20 tienen accesibilidad plena para la gente que tenga algún tipo de discapacidad motriz.Las áreas del municipio que están afectadas a Tecnópolis Federal son Relaciones Institucionales en la producción, diferentes cuadrillas, Defensa Civil, Prefectura, hasta el Vivero Municipal porque toda la zona de dinos debe ser ambientada. "Tuvimos que buscar macetones con helechos, y todo tipo de plantas, tuvimos que buscar piedras grandes, palos. Cuando los chicos tengan que entrar a la parte de los dinosaurios es como si estuvieran en un ambiente de hace millones de años atrás", adelanta.Hay que disponer por estos días también la seguridad que está coordinando la Policía de la Provincia de Entre Ríos, con Prefectura Naval y la empresa privada Phoenix que es la que ganó la licitación. "Ellos coordinan la seguridad mientras estamos armando y una vez armada la muestra se sumarán socorristas, bomberos, ambulancias y varias áreas más. Diría que está casi toda la Municipalidad afectada a esto. Y tendrá que seguir afectada porque pienso que esta Disney argentina que tenemos va a atraer de lunes a jueves,. Y viernes, sábado y domingo más el fin de semana largo de junio me animaría a decir que entre 50 mil y 60 mil personas. Se necesita una logística importante. A eso hay que sumarle los ómnibus de corta y media distancia que traen a los estudiantes de las escuelas de Paraná. Y en el interior de la provincia, los que las autoridades provinciales decidan. Y ojalá puedan cruzar a Santa Fe para ver el Tecnópolis del otro lado".Con respecto a las reacciones de quienes se han visto afectados a este montaje, dice: "La verdad es que. Ahora no, porque ya se están acostumbrando de tanto convivir. Fue complicado los primeros días porque nuestra idea era que no se subieran imágenes ni a los medios ni a las redes para preservar el impacto"."El show va a ser tremendo -augura-. He visitado Tecnópolis Federal, pero cuando la gente vea de noche los dinos en las barrancas de Paraná, iluminados con luces rojas, que se están moviendo, que están rugiendo, gente colgada haciendo acrobacias de altura con ese colorido, ese escenario de fondo, con el atardecer, con la geografía propia de la ciudad. . . será inolvidable".La Municipalidad se encargará de los gastos de traslado y vianda de casi 40 mil chicos que vendrán de escuelas públicas y públicas de gestión privada, tanto primarios como secundarios.La Provincia se está encargando del traslado y de las viandas de los cursos que ellos seleccionen para que vengan del interior de Entre Ríos que, se estima en unos 25 mil o 30 mil."En estos días tenemos una reunión de mesa chica con Tránsito con la gente de Tecnópolis y después nos juntamos todos para prever contingencias y la restricción del tránsito. Será sólo peatonal, y de colectivos con estudiantes", adelanta.para que el jueves 8 podamos abrir el parque para que la gente de Paraná, del interior de la provincia y de Santa Fe pueda disfrutar de este parque temático que tenemos", comenta.El Museo Interactivo de Ciencias Puerto Ciencia está invitado a participar en la muestra de Tecnópolis, por lo que llevarán algunos de sus módulos para acompañar."Uno de los módulos será la esfera geodésica que es una forma geométrica tridimensional y en ocasiones haremos un espectáculo dentro de la esfera de acrobacia en tela", dice el ingeniero César Osella, director de Puerto Ciencia. La esfera mide 6 metros de diámetro.También se suman, según adelanta el ingeniero, las burbujas gigantes para mostrar la tensión superficial y para que los chicos se diviertan.Durante ese período la sede de Puerto Ciencia estará cerrada. "Todo el personal se va a afectar allá a Tecnópolis, que tiene un horario bastante demandante. Son entre ocho y diez horas de corrido".Los más de 40 contenidos con que cuenta estarán divididos la mitad para cada ciudad.Uno de los temas sobre los que se está trabajando es el abordaje de una de las obras más importantes de la región, el Túnel Subfluvial, con imágenes en 3D sobre las diferentes etapas de construcción bajo agua y del Teatro 3 de Febrero.Otros temas se refieren a la importancia histórica de Paraná en el contexto de los años de la Confederación Argentina, la Constitución del 53, la figura de Urquiza y la Convención Constituyente, acontecimientos que han tenido desarrollo en Paraná.Tecnópolis permanecerá en la capital de la provincia por tres semanas. Desarrollará su actividad desde las 8 y hasta las 23, a excepción de los días que se hayan programado espectáculos o muestras.Durante la mañana y hasta el mediodía se desarrollarán todos los contenidos destinados a las escuelas con visitas de establecimientos educacionales.Paralelamente, estarán en las muestras de Paraná y Santa Fe los puestos del programa El Estado en tu Barrio que concentra en un solo sitio los servicios que prestan a los vecinos los organismos públicos nacional, provincial y municipal.Las escuelas del interior de la provincia que deseen llegar a la muestra deben comunicarse a la Dirección Departamental de Escuelas del Consejo General de Educación de la provincia.Las de Paraná, pueden comunicarse al 0343 - 155180017.