NiUnaMenos: El documento que se leyó frente a los Tribunales de Paraná

La Asamblea participativa de mujeres, lesbianas, travestis y trans de Paraná se sumó a la convocatoria nacional por #NiUnaMenos. La concentración comenzó cerca de las 16 en la Plaza 1º de Mayo y se dirigió al Palacio de Tribunales, donde se leyó un documento. Seguidamente, se dio paso a intervenciones artísticas.



"Decimos basta a los jueces y fiscales sin perspectiva de género, y funcionarios y funcionarias que ocupan áreas de relevancia y que hacen caso omiso o no tienen enfoque de género", decía en un tramo el texto consensuado, que también refirió al jury que presentaron contra el juez Carlos Rossi, y reclamaron por la situación de Milagro Sala y la libertad para la joven de la localidad bonaerense de Bella Vista, Analía Eva Higui Dejesús, quien fue detenida al defenderse de una violación, matando a uno de sus agresores.



La Asamblea se sumó a la convocatoria nacional que invitó a llevar cintas violetas y colocarlas en distintos espacios públicos. "Porque la violencia deja marcas y queremos que el Estado y la sociedad las vean, ataremos cintas violetas durante todo el recorrido de la marcha, en bancos, edificios, postes, etc", remarcaron las mujeres paranaenses, que realizaron varias asambleas previas para organizar la marcha de este 3 de junio.



"Nos hemos sentido convocadas nuevamente a decir ni una menos, vivas y libres nos queremos", introdujeron. "Decir ni una menos no es un simple slogan o hashtag para llenar las redes y para sacarse la foto. Travestis, lesbianas y mujeres estamos juntas para denunciar la falta de perspectiva de género en los tres poderes del Estado, acorde con la relevancia del problema", subrayaron.



Y enumeraron: "Decimos basta a los jueces y fiscales sin perspectiva de género y a los funcionarios y funcionarias del Poder Ejecutivo que ocupan áreas de relevancia en áreas de políticas publicas destinadas a las mujeres que hacen caso omiso o no tienen enfoque de género".



"Decimos basta al contexto de ajuste que hace que se dejen de lado las políticas publicas de aplicación de derechos" y con enfoque de género, añadieron, y recalcaron: "Decimos basta y denunciamos la dilación en el tratamiento y respuesta en cada caso denunciado de violencia patriarcal y machista. Decimos basta porque todos los días desaparece una mujer, lesbiana, trans, travesti y en 2017 ya hubo 133 femicidios, y de acuerdo a las estadísticas no oficiales tenemos una mujer muerta cada 26 horas".



"Decimos basta, porque siguen muriendo asesinadas mujeres con denuncias ya hechas, con medidas restrictivas en la cartera. Porque el Estado es responsable de su desprotección y de su muerte junto con el femicida", sentenciaron. Y advirtieron: "A dos años del primer ni una menos seguimos sin tener estadísticas oficiales y serias ni sobre femicidio, ni sobre lesbicidio, ni sobre travesticidios, que permitan el diseño de políticas públicas efectivas, tanto a nivel nacional como local".



Además, recalcaron que "cada vez de una mujer joven desaparece la organización popular se ocupa de la búsqueda", y que "la policía y el poder judicial no activan todos los mecanismos necesarios para una búsqueda eficiente".



Asimismo, añadieron: "Decimos basta porque en Entre Ríos hay femicidas sueltos en las calles por impericia en la instrucción de las causas", y en ese sentido mencionaron el femicidio de Gisela López, en Santa Elena, que aún no tiene culpables, y "no se avanza en la causa para establecer el femicidio de Jéssica Do Santo. Entre otros casos, como el del femicida prefecto (Orlando) Ojeda, en donde no se ha caratulado como femicidio las causas, ocultándose esta realidad".



Igualmente, rechazaron: "Los poderes del Estado muestran complicidades machistas, revictimizando a las victimas, avalando la pedagogía de la crueldad, como el caso conocido como ´pool party´".



También expresaron "basta por las desaparecidas en las redes de trata con amplias complicidades de agentes del Estado"; y advirtieron que "1 de 4 femicidios se produce con armas de fuego, y el programa nacional de desarme está inactivo".



"Las respuestas fáciles de más cárceles más penas no sirven, y no hay políticas de prevención; decimos basta porque ha existido una manifiesta intencionalidad de respetar las visiones eclesiásticas por encima de los derechos de las mujeres y las víctimas de abuso", cuestionaron además.



"La falta de enfoque de género en los medios de comunicación es una forma más de ejercer la violencia mediática y simbólica", recalcaron luego.



Seguidamente, reclamaron por la aplicación "real de la ley de educación sexual integral" en Nación como en provincia, y cuestionaron que "no se ejecutan los presupuestos para las actividades previstas , entre ella la formación de docentes, como consecuencia de la clara intromisión de la Iglesia". Asimismo, reclamaron por el cumplimiento de la ley nacional del patrocinio jurídico gratuito para las víctimas, al tiempo que denunciaron "la falta de entrecruzamiento de datos entre causas que se tramitan en distintos fueros", y pidieron por el "aborto legal, gratuito y seguro y basta a la violencia obstétrica".



"Se criminaliza el derecho humano a la protesta y se persigue con causas penales la lucha legitima de referentes sociales, porque Milagro Sala y otros 11 presos políticos de la Tupac Amaru siguen detenides", marcaron luego, y reclamaron por la libertad para la joven Higui, "lesbiana detenida por defenderse de una ´violación correctiva´; sigue presa, y se criminaliza a las mujeres y trans que actuamos en legitima defensa".



"El nuevo ciclo de endeudamiento empobrece más a las mujeres y nuestros hijos, y nos expone a nuevas violencias", añadieron, y advirtieron que "las jornadas laborales son en promedio 3 horas más largas que las de los hombres", mientras que "la desocupación crece 2 putos cuando se habla de mujeres".



Por último, la Asamblea recordó que presentó el "pedido de jury con perspectiva de género, para el juez Carlos Rossi, quien representa la punta del iceberg de un sistema patriarcal y machista", remarcaron sobre el juez que otorgó la libertad condicional para Sebastián Wagner, acusado del femicidio de Micaela García en Gualeguay.