"Mujeres de Ceniza", en Paraná: "La gente es muy cariñosa", dice Salgueiro

"Mujeres de Ceniza", la obra protagonizada por Zulma Faiad, Adriana Salgueiro, Edda Díaz y que cuenta con la actuación especial de Maria Rosa Fugazot, realiza una gira nacional y este viernes se presentó en Paraná.La historia cuenta que al cumplirse un año de la muerte del marido de Clara, recibe la visita de sus tres mejores amigas quienes la creen hundida en una profunda depresión. Pero el estado de ánimo de la viuda es muy diferente al que Estela, Isabel y Teresa esperaban encontrar y todas deben enfrentarse cara a cara con sus secretos más inconfesables.El matrimonio, la infidelidad y el paso del tiempo en esta comedia que hace ver a cuatro mujeres que desnudan con ironía sus particulares visiones sobre, el sexo, la infidelidad, la juventud perdida y las imborrables huellas que el paso del tiempo deja en las relaciones humanas.Adriana Salgueiro, dialogó cony contó que "la gente es muy cariñosa, estamos muy felices con este recibimiento. Es una obra muy linda, está bien escrita".En ese sentido, dijo que no tiene un secreto "para estar bella", sino que solo se cuida en las comidas y trabajó siempre su parte interior. "No hago ni siquiera gimnasia. La naturaleza me hace ver más joven, el arte me hace mantener viva. El trabajo obliga a estar en movimiento. Trabajé mucho mi interior y me siento mucho mejor como persona. Eso se trasluce", relató.Manifestó que hay algo que es "gravísimo" y atenta contra las personas: el ego. "Yo trabajé en eso para no verme reflejada en cosas que no me gustan ver en los otros. Así disfruto todo mucho más", señaló.