Sangre humana en la virgen que lloró: "En el fondo está la cuestión de la Fe"

"La investigación no está cerrada todavía y siempre dejará abierta posibilidades, pero", aseguró ael sacerdote Diego Rausch de la Parroquia Santa Teresita tras conocerse que la sangre hallada en la imagen de la virgen es humana."El signo está a la vista", subrayó el párroco al tiempo que se puso "a disposición de la investigación" que realizó personal de la división Criminalística de la Policía entrerriana.que "la mancha del manto no es sangre humana; pero la del rostro,Pero los estudios dejaron abierta la posibilidad a que alguien haya manipulado la situación "al haber llevado algún conservante con esa sangre". "Esta sangre ha sido conservada convenientemente, porque si no se hubiese coagulado antes de caer", explicó el funcionario policial.A lo que el padre Rausch aclaró: "Con respecto a que lo haya podido hacer alguna persona, yo que conozco el movimiento de la parroquia y en el momento en que sucedió esto,. Había gente muy cerca de la imagen de la virgen en ese momento, rezando, y nadie vio circular a alguien por el templo"."Era un momento nocturno y posterior a la celebración de la misa, donde la mayoría de la gente se había retirado, salvo dos grupos que estaban rezando y", insistió el cura.Para el sacerdote,y según rememoró:Finalmente, el párroco de Santa Teresita confió que es "permanente" la cantidad de feligreses que se acercan a venerar la imagen de Nuestra Señora de los Dolores y recuerda a la virgen al pie de la cruz."Vamos a seguir manteniendo el templo abierto para la feligresía que quiera hacerse, ver la imagen, a pedir o agradecer.. María está con nosotros y que nos ama como hijos", cerró el padre Rausch.