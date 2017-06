En Puerto Sánchez esperan "más agua" y aseguran que disminuyó la pesca

Hacia el fin de semana, el río Paraná registraría alturas cercanas al nivel de alerta frente a las costas entrerrianas. En el marco de una crecida "ordinaria", presenta por estas horas el pico máximo en Corrientes, con una altura de entre 70 centímetros y un metro por encima de la media.La situación ya preocupa a los habitantes de la zona de Puerto Sánchez, que esperan que el agua llegue pronto. Mariana Ríos, presidenta de la comisión vecinal, explicó aque "el río está a 4,45 metros y se viene toda la crecida que llega desde Corrientes, porque toda esa agua nos tiene que llegar".En ese sentido, aseguró que la crecida afecta en distintos aspectos a los pescadores y muchos de ellos ya perdieron sus herramientas por esta problemática. "La basura rompe los espineles, no tienen lugares para acampar, no tienen un sustento para afrontar los gastos de las pérdidas", dijo.En el barrio viven alrededor de 160 familias. La economía del lugar es difícil y la crecida la hace crítica. La pesca disminuye, se pierden elementos de trabajo, baja la cantidad de comida a ofrecer en las ferias por falta de pescado. "Desde todos lados nos afecta. La vecinal trató de gestionar algunos módulos de alimentos para que puedan llevar a sus hogares", agregó.La comisión recibe donaciones: piden calzado, ropa y alimentos no perecederos para asistir a las familias que lo necesiten.