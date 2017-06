Cierre del hotel Alvear: trabajadores iniciaron acciones legales

En la mañana de este miércoles 31 de mayo, los 14 empleados del Gran Hotel Alvear, situado en la Peatonal San Martín de la capital entrerriana, se encontraron con las puertas cerradas y no pudieron cumplir con sus tareas, sin saber los motivos del cese de la actividad.En declaraciones a, Hugo Permayú, Secretario General de UTHGRA Entre Ríos (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina), confirmó que ante la falta de respuestas, los trabajadores del céntrico hotel iniciaron acciones legales a través de algunos abogados que han contactado.En tal sentido, entendió que "la salida sería que rápidamente encontremos a estos individuos y que se hagan cargo de los tres meses de salarios que les están adeudando a estas 14 familias y si no va a existir la relación laboral que se hagan cargo y que paguen las indemnizaciones que les corresponden, las cuales en algunos casos el que menos antigüedad tiene son 15 años".Por otra parte, Permayú señaló que en horas de la mañana estuvo hablando con el titular de la Secretaría de Trabajo, Oscar Balla, quien le manifestó que "tampoco encuentran la alternativa o la salida si los empresarios no aparecen"."Estamos haciendo lo humanamente posible para revertir una situación que es absolutamente complicada para la gente que se quedó sin trabajo de un momento para otro", indicó el dirigente. Y agregó que "vamos a acompañar todas las acciones que los compañeros quieran iniciar".Consultado sobre quiénes serían los eventuales dueños del hotel, mencionó que "hay un señor Rabadán Paz, que es el que teóricamente aparece como propietario del establecimiento que a mí no me cierra; y había un señor que oficiaba de gerente pero figuraba como empleado, bastante pesado que amenazaba permanentemente a la gente y las maltrataba".