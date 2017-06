"El Mercado en tu Barrio": Ofrecen productos hasta un 30% más baratos

Con la intención de promover las producciones de alimentos locales y a precios accesibles, arribó hoy a la ciudad de Paraná, el programa "El Mercado en tu Barrio".Los stands con carnes, lácteos, frutas, verduras y panificación, pymes y emprendedores de la zona permanecen instalados en Plaza Mujeres Entrerrianas, en la zona del ex Hipódromo, desde las 10.30hs.La iniciativa es una política impulsada por el Ministerio de Producción de la Nación en conjunto con la Secretaría de Producción, Innovación y Empleo de la Municipalidad de Paraná."El objetivo del programa es que no haya intermediación, del productor directamente al consumidor", subrayó ante, el intendente Sergio Varisco, al tiempo que adelantó que "la idea es ir rotando en todos los barrios de la ciudad de Paraná para convocar a otros productores"."Más allá de los grandes hipermercados que están instalados en todo el país y en nuestra ciudad, también tenemos que facilitarle al productor y al comerciante local para que haya una venta directa sin intermediación", subrayó. Varisco ratificó que los productos cuentan con los controles bromatológicos correspondientes.De acuerdo a lo que comentó un productor frutihortícola de la zona de Acceso Norte a, ofrecen frutas y verduras hasta un 30% más barato que en una verdulería.Según se informó, "El Mercado en tu Barrio" estará todos los sábados de junio en Plaza Mujeres Entrerrianas, y luego se incorporarán los días entre semana en distintos puntos de la ciudad."El interior siempre nos da la grata sorpresa de superar las expectativas, así como los productores que son muchos los que suman en variedad y calidad de precios", valoró Mariano Gaibisso, coordinador nacional del programa, quien subrayó que "El mercado en tu barrio" tuvo "un crecimiento rápido e intensivo porque comenzó en septiembre del año pasado en la provincia de Buenos Aires y ya está en la novena provincia".De acuerdo a lo que destacó José García Hamilton, jefe de Gabinete de la secretaria de Comercio de la Nación, el programa ofrece un "acortamiento de la cadena de producción, que sea responsable, para llegar con otros valores al mercado al achicar uno o dos eslabones de la cadena de comercialización".En la oportunidad, el intendente adelantó que mantendrá reuniones con dos subsecretarios de Vivienda porque "en los próximos días se anunciará la licitación de 500 viviendas de Fonavi que venían con un atraso". Además anunció que "se darán a conocer dos programas más donde los municipios tendrán participación, uno con los sindicatos y otro con Fonavi".Varisco comunicó también la visita del secretario de Contenidos y Medios, Hernán Lombardi por el tema de Tecnópolis. "Se trata de una megamuestra que tiene mucho de penetración social, especialmente a la gente que no ha tenido acceso a bienes culturales para que pueda ver los contenidos", subrayó.