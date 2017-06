Comienza la instalación de rampas plásticas para personas con movilidad reducida

Foto 1/2 Foto 2/2

La Municipalidad a través del área de Infraestructura Urbana desarrolla una política de accesibilidad e integración que abarca distintas aristas de trabajo, como la incorporación de rampas para personas con movilidad reducida, hasta la colocación de semáforos sonoros para no videntes y ubicación de cartelería informativa con sistema Braille, en garitas de colectivos.

En relación a las rampas, recientemente se adjudicó la licitación pública a una empresa local, para la provisión de 60 rampas para personas con movilidad reducida.



Durante estos días, personal del área de Mantenimiento de Espacios Públicos lleva adelante los trabajos de preparación para su colocación en las calles de la ciudad. Al respecto, a partir de modelos entregados por la firma adjudicataria de la licitación, se procedió al relleno con hormigón de la base de esas estructuras de plástico con piso antideslizante.

El objetivo es que con esa nueva base, la rampa no se desprenda con el uso, del piso de cemento. La estructura tiene 1,20 metros de largo, por 1,40 metros de ancho en su ingreso, y 1 metro de ancho en su tránsito.



Personal municipal encarará en los próximos días la colocación de las primeras rampas, a modo de prueba piloto para garantizar su correcto funcionamiento. Posteriormente, cumplida y constatada su buena utilización la empresa completará la entrega del total de 60 rampas.

En este proceso de trabajo está incluido y participa activamente el Observatorio de los Derechos de las Personas Con Discapacidad de Paraná. Uno de sus integrantes, Leonardo Saavedra, contó que se está haciendo un relevamiento en la ciudad, acerca de los lugares prioritarios para ubicarlas.



"Estamos seleccionando los sitios más adecuados para comenzar con la prueba piloto", planteó, y destacó que del relevamiento que se está haciendo, surge que muchas rampas históricas en las calles céntricas es imprescindible reemplazar, por su deterioro. "También hay otras hechas de adoquines, que resultan muy peligrosas para las personas con discapacidad", explicó.

Asimismo, además de constatar el estado de las ya existentes, se observa también la prioridad de zonas donde no hay rampas.

"La idea es trabajar en el macro centro, pero también en los barrios. Y que pongamos a prueba estas rampas durante unos seis meses, para ver cómo responden los materiales de su fabricación, ante las distintas inclemencias climáticas", remarcó.



Impresiones en Braille



Por otro lado, días atrás el el subsecretario de Infraestructura, Eduardo López Segura se reunió con los integrantes del Centro Amigos del Ciego, Andrea Velázquez y Héctor Soto y con Dino Albarisqueta, empleado municipal. Ellos acercaron una propuesta para implementar la colocación de dispositivos de metal con impresiones en sistema Braille, indicando las distintas intersecciones de calles, dispuestas a una altura correspondiente para ser alcanzadas con las manos.

La primera etapa del trabajo comprende la señalética y comunicación en los postes y luego continuaría en las paradas de ómnibus.