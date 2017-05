Empiezan a cumplir el sueño del Bailando a la fundación Arco Iris

daba cuenta esta miércoles por la mañana que a cinco meses de haber ganado la final del certamen televisivo "Bailando por un Sueño" , gracias al triunfo de la pareja de Pedro Alfonso y Flor Vigna, la Asociación Arco Iris Paraná seguía a la espera de que la productora del programa que conduce Marcelo Tinelli, cumpla con el sueño al que se habían comprometido.Tras la amplia repercusión que tuvo la nota, con casi 3000 compartidas en nuestro muro de Facebook, y también en Twitter, desde la producción de Ideas del Sur se comunicaron en las primeras horas de la tarde con integrantes de la asociación y les confirmaron que "de inmediato" se hará efectiva la entrada del premio.Así lo confirmaron al programade, Mirta Sotier y Graciela Peltzer, las cuales recibieron el llamado momentos antes de salir al aire por la pantalla local.Al respecto, Sotier recordó que. "Habíamos estado llamando y con los cambios que hubo en el programa con la separación de la empresa (Ideas del Sur), nos decían que marzo era el tiempos para ser cumplido", pero eso no sucedió."En una de las oportunidades que llamo, al número que teníamos, me comunico con uno de los productores que había sido alejado de la empresa, por lo tanto ya no teníamos respuestas", agregó.Pero tras la repercusión de la nota publicada en Elonce.com y difundida en las redes sociales,Posteriormente a ese llamado, y mientras las integrantes de Arco Iris aguardaban salir el aire en la pantalla de Elonce TV,Por su parte, Graciela Peltzer, recordó que el sueño de Arco Iris, que finalmente se concretará, es "reacondicionar la cocina que es un espacio que tienen las mamás para cocinarle a los chicos los alimentos que tanto les gustan y que en la cocina general del hospital no se lo pueden hacer; 15 bombas de infusión; 12 sillones cama para que puedan descansar las mamás y tres sillones camas para el hospital de día".