Tecnópolis en Paraná: Será visitada por 50 mil estudiantes de la ciudad

Sobre la cantidad de visitas

En la zona de Puerto Nuevo de Paraná, más precisamente en Sala Mayo y Plaza de las Colectividades, se trabaja a contrarreloj para finalizar con la organización de lo que será Tecnópolis Federal. Es que la megamuestra interactiva de ciencia, tecnología, arte, cultura y demás atractivos estará del 8 al 24 de junio en simultáneo con Santa Fe.En la oportunidad, el responsable de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Paraná, Maximiliano Paulin confirmó a Elonce TV que ya convocaron ade la jurisdicción del municipio"."Durante la semana que vieneen el cual el colectivo que nosotros dispongamos los van a retirar del establecimiento y le van a dar la vianda correspondiente", adelantó el secretario municipal.. "Porque es imposible que puedan traer a todos los cursos de toda la provincia, y la manera que ellos los costeen", argumentó Paulin.En tanto, aquellasy que no hayan sido convocadas por el CGE, anunció: "De acá al fin de semana vamos a darlas escuelas que no estén contenidas por la municipalidad de Paraná y las que no haya avisado la Provincia para que se anoten, saquen turno y puedan venir".Además de miles de estudiantes de las escuelas de Paraná, oficialmente se confirmó que "de lunes a jueves se esperan entre 20 y 30 mil personas; mientras que fines de semanas y el feriado,".La megamuestra con entrada libre y gratuita estará abierta al público de 8 a 20 y seguramente