Patronato se prepara para jugar dos importantes partidos esta semana

En los próximos días, Patronato jugará dos partidos muy importantes. El jueves a partir de las 15.40 enfrentará a Deportivo Morón, equipo de la Primera B Metropolitana, en el estadio Florencio Sola de Banfield, en el marco de los 32avos de la Copa Argentina.



En tanto, el lunes desde las 19 jugará contra Quilmes en el Estadio José Luis Meiszner, por la 27º fecha del Torneo de Primera División.



Cabe remarcar que en Copa Argentina el Rojinegro buscará llegar por primera vez a las instancias decisivas, ya que nunca pudo superar la barrera de los 16avos. Afrontará el encuentro mientras también busca sumar puntos clave para mantenerse en la máxima categoría.



Al respecto, el DT Rubén Forestello explicó a Elonce TV que "estamos tranquilos, esperando la recuperación de muchos jugadores, mientras probamos algunas variantes. La mayoría de los chicos está a disposición". No obstante, aseguró que no tiene los 11 para el jueves y confirmó que Lautaro Geminiani no podrá disputar ninguno de los dos encuentros por sufrir una pequeña lesión.



"El primer objetivo que tenemos es el del jueves. Desgraciadamente estamos pasando un mal momento deportivo, no tenemos los puntos necesarios como para estar tranquilos y tenemos la situación real que es el promedio. Después del jueves pensaremos profundamente en el partido contra Quilmes", manifestó.



Consideró que en Primera División la competencia es dispar "desde el momento en el que tenés cero presupuesto en comparación con otras instituciones".



Asimismo, señaló que los jugadores lo entregan todo y trabajaron siempre con total responsabilidad. "A este momento lo estamos viviendo porque en un tiempo se fueron seis jugadores y no pudimos reforzar. También, la prioridad era que el club no se endeude, algo que no hacen muchas instituciones. Además tuvimos demasiadas lesiones, tal vez algunos jugadores bajaron su nivel y luego lo recuperaron. De cualquier forma, pasan las fechas y seguimos sin sumar de a tres", agregó. Ganas de quedarse en Primera Matías Quiroga, indicó a Elonce TV que aún está en el equipo la bronca de haber perdido el partido del domingo, contra Godoy Cruz.



"La prioridad es permanecer en la categoría, sumar puntos y hacer un buen colchón para que este club se quede en Primera, porque ese es el objetivo que tenemos. Por Copa Argentina será un desafío muy lindo, esperamos hacer un buen partido, que todo salga bien y volvamos contentos de allá", dijo.



Y agregó: "La gente siempre nos apoya y tenemos que demostrarles que tenemos muchas ganas de que esto salga bien y adelante". Elonce.com