El Concejo Deliberante trata hoy en sesión la suba del boleto de colectivo

El intendente Sergio Varisco convocó a una sesión extraordinaria para este lunes a las 12. Lo hizo a través del decreto 784 al cual adjuntó el nuevo cuadro tarifario elaborado por el informe técnico del Sistema Integral del Transporte Urbano (SITU).

El Concejo Deliberante tratará hoy en sesión la suba del boleto de colectivo. Se contempla un incremento del 25%. Por lo tanto, el actual valor de 7 pesos para el boleto general pasaría a costar 8,75. Idéntico porcentaje se aplicará a las restantes categorías: obrero, jubilado, terciario y a bordo. Esto, por supuesto, no incluye al gratuito para estudiantes primarios y secundarios.



Según el marco regulatorio, alcanza una mayoría simple para aprobar el incremento. Sin embargo, su tratamiento requiere del aval de dos tercios de los ediles ya que se deberá tratar sobre tablas en el marco de la sesión especial.



Desde el bloque del Frente para la Victoria declararon la existencia de una "connivencia entre la gestión municipal y la empresa ganadora de la licitación. Ante esta situación, hemos decidido que nos levantaremos de la sesión extraordinaria del próximo lunes 29 de mayo, donde todo parece indicar que se aprobará el aumento del 25% en el precio del boleto de colectivo".



Según la ordenanza 9.462, si el cuerpo legislativo no se expide en un plazo de 20 días, el presidente municipal tiene la potestad subsidiaria de fijarla.



Los contadores Cristina Salazar, Reinaldo Zamero y Sebastián Lischet, fueron convocados la semana pasada por el Órgano de Monitoreo y Control del Transporte Urbano para realizar un informe sobre la actualización del valor del boleto. La presentación de este documento tuvo lugar el miércoles pasado y derivó en una álgida discusión entre los bloques.



Salazar indicó que el marco de referencia fue un modelo teórico desarrollado por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Este estándar aplicado a las cifras del servicio local derivó en una tarifa por pasajero con subsidio de 7,75. Esta tarifa "no es sinónimo de tarifa final plana. En ese sentido se debe tener en cuenta que es un valor referencial, es el importe que deberían abonar todos y cada uno de los pasajeros que utilizan el servicio sin distinción de categorías" dice el documento.



Zamero explicó que ese valor entra en una polinomia de intercompensación en el que algunos pagan por debajo de ese valor y otros por encima. A pedido del Órgano de Monitoreo los cuadros técnicos elaboraron un cuadro de referencia con una posible distribución tarifaria. Así es que el boleto primario (sin subsidio) sería de 1,12; el secundario (sin subsidio) de 2,80; el terciario 3,36; el obrero 5,04; el general 11,20 y el abordo 14,56.



Desde el bloque del Frente para la Victoria se realizaron cuestionamientos en relación a los criterios aplicados, la calidad del servicio, al funcionamiento del órgano de control y al modo en que fue realizada la concesión. Esto provocó la respuesta encendida del concejal Emanuel Gainza (Cambiemos) quien reprochó a sus oponentes que hasta el actual gobierno la tarifa era definida por decreto y sin un respaldo técnico que argumente con datos objetivos la conformación del valor del boleto.