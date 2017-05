Jóvenes coinciden que existe "moda" de cortarse los brazos cuando hay problemas

Los peligrosos juegos como "la ballena azul" o "el abecedario del diablo" se expandieron por el mundo y uno ya llegó a la provincia. La preocupación crece en la sociedad.Desde la escuela secundaria Nº 51, el rector Cristian Machado aseguró aque "el juego de la ballena azul a la institución no ha llegado, es una gran fortuna porque es un juego que está lastimando a muchos jóvenes. No hemos escuchado a los alumnos hablar de ello, pese a que las tutoras dialogaron para saber qué se conocía".No obstante, aseguró que en un día de convivencia surgieron otras problemáticas, como la violencia escolar. "No tengo el conocimiento de que sea una moda cortarse los brazos, si el juego existe es porque lo están practicando, pero es muy perjudicial hacerlo, es un problema a tratar", agregó.Otro alumno, manifestó que "no conozco el juego, escuché cómo hacen los que participan. Creo que es una moda actual cortarse los brazos. Me parece que están locos, es algo que está mal. En la escuela no tuvimos charlas ni nada sobre el tema".Finalmente, otra adolescente dijo que "conozco el juego por lo que he escuchado en otras partes. No conozco ningún caso cercano, pero sí creo que hay una moda en cortarse los brazos. Hay algunos que lo hacen por juego y otros por problemas".