El río sigue creciendo y está a 35 centímetros del nivel de alerta en Paraná

El jefe de Prefectura en Paraná, Nelson Masset, informó aque el río en el puerto de la capital entrerriana continúa creciendo. En horas de la mañana de este viernes alcanzaba los 4,35 metros, es decir, 35 centímetros por debajo del nivel de alerta."Todo indica que seguirá creciendo al menos unos centímetros más", aunque el incremento del caudal "no es mayúsculo", manifestó.El prefecto puso de relieve que quienes navegan deben tomar siempre los recaudos necesarios, a la vez que dio cuenta de que los camalotes son una demostración de que el río crece, pero "no son algo que pueda llegar a producir algún accidente"."El hecho de que haya más agua, no hace que el río se ponga más peligroso para realizar cualquier actividad náutica. Al inconveniente lo pueden tener quienes viven en zonas de islas y que por ahí deberán ser evacuados o tendrán alguna necesidad extra", expresó Masset, quien aclaró durante el programaque "todavía tenemos algún margen, puesto que la evacuación se realiza a partir de los 5 metros. Vengo haciendo un seguimiento diario en los cauces superiores y en ninguno se ha llegado a los niveles de evacuación", dijo para llevar tranquilidad."Como mucho, ha subido dos centímetros en un día, mientras que de ayer a hoy se mantuvo estacionario", cerró Masset.