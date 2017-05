Dramático testimonio de la madre del chico que mató de un disparo a un amigo

Policiales Mató a su amigo de un disparo cuando jugaban con un arma cargada

Vanina es la madre del joven acusado de efectuar el disparo mortal a un amigo, mientras se encontraban "jugando" con un arma cargada en Barrio Belgrano de Paraná. En diálogo con, reveló que "desde diciembre" venía solicitando la ayuda de la Justicia y el Copnaf "para que lo internen, porque tiene problemas de droga". La misma se negó a recibirlo en su casa al ser liberado el jueves por la tarde, poco después del trágico suceso. La mujer relató que a su hijo ". El hombre que lo asesinó está condenado, pero sus amigos lo amenazan. Siempre me tirotearon la casa".En ese marco, contó que "el domingo nos llevaron detenidos porque yo me metí a pedir por favor que la Policía deje de pegarle. Tengo la cabeza con hematomas al igual que el brazo". Esto sucedió tras la feroz balacera registrada esa madrugada Fue entonces que el fiscal, Gervasio "Labriola, envió un informe alpara que intervenga urgente, porque yo fui varias veces al organismo, desde diciembre, pero".. Incluso una vez vino empastillado y quiso cortarme a mí y al hermano mayor.. Sino tenía que pagar de mi bolsillo para internarlo y yo no puedo", manifestó Vanina., expresó entre lágrimas ante las cámaras de. Y continuó: "Supuestamente estaban jugando con el arma y se disparó. Fue un accidente. Él se hizo cargo, pero, pero le pedí por favor al jefe de Homicidios para que lo puedan ingresar a algún centro de rehabilitación, para que lo contengan psicológicamente, porque"."Ahora llamaron para decirme que está en Victoria y que tengo que llevar su documento.. Si me hubiesen hecho caso en el Copnaf, no hubiera pasado nada de esto", insistió. Y reconoció: ". Si lo hubieran encerrado esto no hubiese pasado.", enfatizó.Es por ello que instó a las autoridades a que "den una solución.. No justifico a mi hijo, pero esto se hubiese solucionado cuando yo pedía por favor que lo internen. Él venía acumulado bronca y drogándose", afirmó.