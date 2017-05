Copnaf y Justicia "nunca hicieron nada", dijo madre de menor que mató a un amigo

Policiales Mató a su amigo de un disparo cuando jugaban con un arma cargada

La madre del joven acusado de efectuar el disparo mortal a un amigo, mientras se encontraban "jugando" con un arma cargada en Barrio Belgrano de Paraná, reveló que ""Siento impotencia, bronca, porque desde diciembre vengo peleando con el Copnaf para que al chico lo internen, porque se droga.", indicó la madre del joven, la cual se negó a recibirlo en su casa al ser liberado el jueves por la tarde, poco después del trágico suceso Después de señalar que "tengo mi casa toda tiroteada y nunca la policía hizo nada", la mujer relató que "hace dos años lo mataron al padre, delante de él. Desde esa vez, yo le pedí al Copnaf, que por favor me ayudara, pero me negaron toda asistencia porque no tenía ni causa ni denuncia".Además, hizo notar que le "escribieron toda la casa, porque él fue quien denunció que el marido de la tía mató a su padre. Por eso lo trataban de vigilante o botón. Tenía 13 años cuando pasó esto. Quedó adentro el asesino de su padre, pero los secuaces están todos afuera, los que vienen hostigándolo. Pero no lo justifico a mi hijo", sostuvo., porque el padre dejó toda esa herencia de los amigos. Por eso anduve por todos lados para que lo metan en el Copnaf. Hoy tiene 15 años, y está en el hogar de Victoria, porque lo pedí, sino ayer me lo daban. Yo veía que estaba mal, pero me lo iban a entregar de vuelta".Sobre el hecho, la mujer indicó: "Fue un accidente, que pasó con un 38, aunque no lo ví. El chico que murió es amigo de mi hijo más grande. Un chico buenísimo, excelente, que vivía acá a dos cuadras".", sentenció la mujer en diálogo con radio La Voz.