Se recrudecen los arrebatos durante días de lluvias en inmediaciones a escuela

El patio de la escuela Nº188 "Bazán y Bustos" da directamente al asentamiento donde ayer se produjo el incendio de tres viviendas e producto de un enfrentamiento entre vecinos, en barrio El Sol de Paraná."El incendio provocó que entrara una densa columna de humo al interior de la institución escolar, porque las condiciones climáticas reinantes. Se decidió cortar las clases porque", rememoró ante, el rector de la escuela, Rubén Sola.Pero los inconvenientes en la comunidad educativa, por la proliferación de los conflictos violentos en el asentamiento que rodea a la escuela, son mucho más profundos."Es una situación compleja" -reconoció Sola. Porque. Por ejemplo, las autobombas de Bomberos ayer no podían ingresar porque las calles internas no están delimitadas con las dimensiones que deben tener para el ingreso de este tipo de camiones. Si estas situaciones se siguen repitiendo, estamos complicados", advirtió en diálogo conDe hecho, por los piedrazos o los tiroteos que se registran los fines de semana en la zona, en la parte oeste del edificio escolar llegan a tener que cambiar los vidrios hasta tres veces durante el año."Hicimos una fundamentación desde la escuela a la superioridad, para, por un tema de seguridad, porque un estallido dentro de las aulas puede llegar a ocasionar un incidente que pase a mayores", argumentó el rector de la escuela de barrio El Sol.La matrícula escolar de la "Bazán y Bustos", junto con la escuela Giachino, está compuesta por 900 alumnos. Por lo cual, desde la comunidad educativa están a la espera del avance de un proyecto para la construcción de aulas del lado oeste, el cual "retendría cuestiones que tienen que ver con el asentamiento". Sobre todo porque, cosa que incide en la infraestructura porque es un peso que no debería tener.Finalmente, Sola aseguró que dentro de la comunidad educativa no hay inconvenientes, sino que los incidentes por arrebatos que se registran fuera de la escuela., tanto a alumnos, como profesores y vecinos. Es por eso que recomendamos no traer carteras de gran tamaño, a los alumnos en la formación les indicamos que no caminen con el celular en la mano porque incide en lo visual y pueden llegar a ser víctimas de un incidente", comentó el directivo.En cuestiones de medidas de seguridad, Sola indicó que hasta fines de enero se construyó un muro de contención, cuya caída era inminente. Mientras que cuentan con un uniformado frente a la escuela en el horario de la tarde.