El Concejo Deliberante trata hoy la suba del boleto de colectivo

Paraná El boleto del colectivo urbano aumenta un 25 por ciento

El transporte urbano será el eje del debate en la sesión de hoy del Concejo Deliberante de Paraná. La presidente de legislatura, Josefina Etienot, concedió un espacio para analizar la actualización del costo del boleto.Los oradores serán el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Rubén Amaya, y tres técnicos, especialistas en la materia, que fueran convocados por el Órgano de Monitoreo y Control del Transporte Urbano.Este organismo, en virtud de lo dispuesto por el Marco Regulatorio, tiene por competencia la revisión de las tarifas del servicio.La norma prescribe que si la variación de los costos, respecto de la última determinación, supera el 10 por ciento deberá tratarse en el recinto legislativo la adecuación de la tarifa.Al respecto, el intendente Sergio Varisco había adelantado que el aumento del boleto, que actualmente es de 7 pesos, será del 25 por ciento; por lo cual el valor del mismo subirá a 8,75 pesos.Idéntico porcentaje se aplicará a las restantes categorías: boleto obrero, jubilado, terciario y a bordo. Esto, por supuesto, no incluye al boleto gratuito para estudiantes primarios y secundarios de Paraná.Las prestadoras del servicio nucleadas en ATUP habían elevado dos pedidos de actualización al Ejecutivo. Uno con fecha 23 de enero y otro del 13 de marzo.En el primero, solicitan un ajuste o compensación económica enmarcados en el aumento del combustible. En esa ocasión, pedían 0,50 pesos para cada una de las tarifas. En el segundo caso, demandaban un aumento de las tarifas por variaciones en los costos operativos (combustible, neumáticos, repuestos y reparación) y la paritaria nacional del 37,4%. En ese momento, no especificaron cifras aunque adjuntaron planillas de cálculo con la determinación del costo por kilómetro.El Órgano de Monitoreo convocó al mencionado grupo de técnicos para que evalúen la corrección tarifaria solicitada por las prestatarias. Así es que en función de los antecedentes y un marco de referencia, el equipo entendió que el importe razonable de la "tarifa por Pasajero incluido subsidios" es de 7,75 pesos.Ante este número advierten que dicha tarifa "no es sinónimo de tarifa final plana. En ese sentido se debe tener en cuenta que es un valor referencial, es el importe que deberían abonar todos y cada uno de los pasajeros que utilizan el servicio sin distinción de categorías".A continuación añaden un cuadro a modo ilustrativo que "muestra una posible distribución tarifaria considerando la distribución de pasajeros según el Marco Regulatorio y el Boleto Estudiantil Gratuito y Universal (BEGU)" dice el informe. Así es que el boleto primario sería de 1,12; el secundario de 2,80; el terciario 3,36; el obrero 5,04; el general 11,20 y el abordo 14,56.En el espacio de "Voz Ciudadana" expondrán representantes del Sindicato de Choferes de Remises. Su presencia en el recinto se debe a la propuesta de modificar la ordenanza 7635 que regula su actividad. Esto tiene su antecedente en la iniciativa que presentaron los taxistas en la sesión anterior que propone aunar los servicios y que se respete la norma.Además de lo indicado, llegarán al plenario diversos proyectos vinculados al transporte público de pasajeros con despacho favorable de las respectivas comisiones. Entre otros, serán tratados el pedido de un informe sobre los resultados obtenidos con la modificación del sentido de calles céntricas y la complementación esa medida a fin de dar seguridad vial; la incorporación de un representante de los usuarios en el Órgano de Control del Sistema Integrado del Transporte Urbano; la colocación de afiches adhesivos informativos en las paradas de colectivos con datos del recorrido; la creación del Consejo Municipal de Tránsito y Transporte.