Un paranaense entrevistó a Roger Moore en 1991, en Honduras

Moore fue James Bond en siete oportunidades: "Vive y deja morir" ( 1973), "El hombre del revólver de oro" (1974), "La espía que me amó" (1977), "Moonraker" (1979), "Solo para sus ojos" (1981), "Octopussy" (1983) y "En la mira de los asesinos" (1985).Además de este memorable papel, Roger Moore participó de más de 50 películas y se dedicó a numerosas labores humanitarias., el hombre compartió su recuerdo."Fue una charla informal, en 1991, cuando Moore, siendo embajador de buena voluntad de Unicef, estuvo en San Pedro Sula, capital industrial de Honduras, donde viví por más de 15 años", comenzó relatando el afortunado paranaense.Dijo que al conocer que iba a estar en esa ciudad, "me apresuré a llegar al lugar y para mi sorpresa, no había nadie esperándolo afuera, estaban todo adentro y yo me quedé en la puerta. Estacionó un auto y al acercarme, más por curiosidad, ví que él venía caminando hacia mí. `Es ahora o nunca`, me dije. Miré hacia atrás y no había nadie. Lo encaré y me di cuenta que Moore venía en otra versión, no como leyenda de Hollywood, llegaba por Unicef, como con la idea de hacer amigos. ¡Era increíble lo que me estaba pasando! Le pregunté si le podía dar la mano, me dijo ¡Por supuesto! El chofer lo agarró del brazo y caminó despacito unos 30 metros, y yo con él. Le conté que trabajaba en documentales, para empresas que apoyaban el desarrollo sostenible"."Lo esperé a la salida, estuve casi dos horas sentado afuera hasta que salió. Esa fue mi nueva sorpresa, lo acompañó el alcalde hasta la puerta, la prensa se había ido. Me encontré solo nuevamente con él. El chofer le dijo que lo espere que iba a buscar el auto", y así, Suárez Verdier pudo dialogar "un rato más" con él."No esperará que le diga que lo vi en películas como El Santo, le manifesté en Ivanhoe, que se rodó cuando yo nací, en 1958. `No esperaba que me dijeras eso, pero es una buena forma de empezar una conversación`, me dijo", rememoró.