Buscan "unificar criterios generales" para el estacionamiento medido

Con la participación de diferentes sectores de la ciudad, este martes se desarrolló la primera reunión de la Mesa de Trabajo conformada por la Municipalidad, a través de la Secretaría de Servicios Públicos. Estuvieron presentes representantes de comercios de la zona involucrada, taxis, remises y transportes escolares y de carga, entre otros.En el marco del nuevo proyecto que lleva adelante desde la Municipalidad de Paraná en relación al nuevo estacionamiento medido, la Secretaría de Servicios Públicos, a través de su titular, Rubén Amaya, desarrolló este martes la primera reunión organizativa con la denominada Mesa de Trabajo, conformada por diferentes actores sociales vinculados directamente al sistema a implementar en la vía pública.En el salón principal del Centro Comercial de Paraná, referentes de distintos sectores como comerciantes de la zona involucrada, distribuidoras, transportes escolares, transportistas de carga y descarga, taxistas y remiseros, como así también representantes de hoteles y comedores de la zona céntrica, estuvieron reunidos con el secretario de Servicios Públicos, Rubén Amaya. El objetivo es delinear algunas propuestas en vista a los beneficios que se puedan obtener con el ordenamiento del tránsito. Los diferentes actores expusieron propuestas, dudas e inquietudes con la intención de llegar a un consenso general para el estacionamiento medido en la ciudad de Paraná.Desde el municipio, el secretario de Servicios Públicos, Rubén Amaya, agradeció a las partes presentes por involucrarse en esta problemática: "Ante todo quiero agradecer en forma especial al Centro Comercial por prestarnos sus instalaciones y por estar predispuestos a trabajar en estos puntos que sean beneficios para todos". Asimismo, explicó lo que se busca con este tipo de reuniones: "Lo que intentamos es consultar con las fuerzas vivas de la ciudad cosas que sean más convenientes. No somos los dueños de la verdad, por lo que hemos invitado a través del Centro Comercial a los sectores para trabajar sobre este tema muy complejo".El funcionario indicó que lo que se intenta es "unificar criterios generales y en algunos casos puntuales, algunos sector quieren saber qué se hará con algunas calles; o bazares que no tienen playas de estacionamiento tienen algunas dudas, por lo que queremos entre todas las fuerzas unificar criterios sobre lugares y horarios".Como referente del Centro Comercial e Industrial de Paraná, Enrique Mirich, acotó que a la reunión fueron convocados los sectores del transporte, como así también comerciantes que se vinculan directamente con el estacionamiento medido y las vías rápidas de circulación: "La idea es armar una mesa de trabajo y no que sea solamente el Municipio el que proponga, algo que después termina siendo inviable. Hay muy buena predisposición no sólo desde el Municipio, sino también de los actores, siempre en vista a mejorar la ciudad".