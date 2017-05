Trabajadores de Obras Sanitarias cortan una mano de Avenida Ramírez

Tras una asamblea, los trabajadores resolvieron iniciar este lunes retención de servicios. La medida se repite este martes y se mantendrá "hasta tanto el Ejecutivo nos reciba", precisó el secretario general del Sindicato, Ramón Ortiz.Respecto al servicio, el dirigente de Obras Sanitarias aclaró que el agua "llega normal a las viviendas" debido a que el suministro no está dentro de las funciones de los trabajadores que se encuentran en protesta.En cambio, no hay atención al público y las cuadrillas no están saliendo a trabajar, dijo aEn tanto, pasadas las 12 de este martes, decidieron realizar un corte en el tránsito de la medular Avenida Ramírez de la capital entrerriana.. En la intersección con calle Maciá se interrumpe el tránsito hasta la esquina con Carbó.