Difundieron imagen de mujer que robaría en zona comercial de Avenida Don Bosco

Los responsables de Vivero El Bosque, ubicado sobre Avenida Don Bosco 1032 de Paraná, difundieron la imagen de una "mechera" que ingresó a robar al comercio. Según adujeron, es la misma que perpetró ilícitos similares en otros locales de la zona.



"Ayer cerramos el vivero con una jornada no tan agradable por los hechos que venimos viviendo los negocios familiares de la zona", comentó Andrés Cáceres a Elonce TV. Es que según informó a El Despertador: "En uno de los salones para la venta, entraron a robar y se llevaron el pago que era para uno de los chicos que trabaja con nosotros y que no había podido venir a retirarlo el fin de semana".



Cáceres aseguró que el local cuenta con cámaras de videovigilancia en los ingresos y en los salones de invernaderos. "Han hecho de una profesión el ser mechero" El viverista reveló que luego de difundir la imagen de la ladrona, se enteró de otros comercios de la zona que han sido víctimas de este tipo de ilícitos. "A una embarazada le entraron a la casa, a un herrero le robaron sus herramientas en Don Bosco al 1300, a un negocio de ropa de Don Bosco y Ramírez le robaron jeans y camperas que había traído para el invierno, y con lo que cuesta hacerse de mercadería", lamentó.



"Se cree que son las mismas personas", dijo el comerciante.



"Cuesta compartir las imágenes, porque a uno le da vergüenza ajena", reconoció. Indicó también que "usan chicos para robar". "La madre los espera del otro lado para la avenida, el chico viene y saca algo, y sale corriendo siendo que puede pasar un auto y chocarlo. Es muy difícil juzgar a esas madres".



"Uno tiene proyectos, los que lamentablemente se ven frustrados porque la cultura social no acompaña", agregó.



Y en esa línea, indicó que es constante el merodear de personas con intenciones de robo. "Están viendo qué negocio está ocupado atendiendo para meterse por atrás y aprovechan para sacar algo", indicó.



En la oportunidad, Cáceres comentó que los malvivientes aprovechan para robar, ya que la zona de Avenida Don Bosco no está tan iluminada. "Para el Estado municipal fue una inversión millonaria, y al comerciante le costó bancarse la obra porque la calle estuvo cortada durante seis meses. Ahora que viene la buena, tener estos problemas de inseguridad..."



Por los reiterados robos, los comerciantes radicaron la denuncia en comisaría cuarta y para las 20 de este martes está prevista una reunión con los responsables de la dependencia policial.



"Sabemos que cuesta llegar a la instancia judicial por robos menores, si hasta da vergüenza ajena, porque a uno espera que estas cosas no sucedan", cerró el comerciante. Elonce.com